Beatriz Ferreira domina francesa e mantém cinturão de campeã mundial de boxe

Bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, Beatriz Ferreira venceu a francesa Licia Bourdesa, por decisão unânime, e manteve o cinturão dos leves (até 60kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF), neste sábado (14), em Monte Carlo (Mônaco). Bia foi muito superior ao longo dos dez rounds, dominou completamente a luta e conseguiu defender o título pela primeira vez desde a conquista olímpica.

A brasileira exibiu superioridade técnica e física desde o início. Adotou postura agressiva, que forçou Bourdesa a uma defensiva constante. No final, Beatriz comemorou a vitória e afirmou que pode chegar mais longe na categoria.

- Foi uma luta muito boa. Tô pegando o ritmo do profissional ainda, é um degrau de cada vez. Sei que posso dominar essa categoria, vou dominar e vir cada vez melhor. Irei enfrentar qualquer uma. Lutadoras da categoria se preparem! - afirmou a Bia.

🥊 COMO FOI A LUTA?

No primeiro assalto, Bia adotou postura muito mais agressiva que a francesa, que parecia estar estudando a adversária. No segundo round, o roteiro foi o mesmo, com Bia Ferreira mantendo o ritmo e dominando Bourdesa.

Do quinto em diante, Beatriz aumentou a agressividade. A brasileira, até o sexto round, já tinha desferido 210 golpes contra apenas 90 da francesa. A cada assalto, o domínio de Bia era maior, e a brasileira consolidava a vitória.

Beatriz Ferreira derrotou a francesa Licia Bourdesa (Foto: Divulgação/Matchroom)

No round final, mesmo com a vitória de Bia quase certa, a brasileira avançou ainda mais, encurralou Licia, desferiu diversos golpes e chegou até mesmo a derrubar a oponente. No fim, os juízes deram a vitória à Beatriz Ferreira de maneira unânime, na primeira defesa do cinturão mundial da Federação Internacional de Boxe (IBF) disputada pela brasileira.