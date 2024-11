Jon Jones domina Stipe Miočić e mantém o cinturão dos pesos pesados no UFC 309

O maior de todos os tempos. Jon Jones derrotou Stipe Miočić e manteve o cinturão dos pesos pesados no UFC 309, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, Estados Unidos, neste sábado (16). O americano não deu chances para o desafiante e, no terceiro round, o campeão conseguiu nocautear o compatriota após um chute na barriga.

Após vencer, Jones negou aposentadoria, mas não revelou qual será o novo adversário. Do outro lado, Miočić anunciou aposentadoria.

🥊 COMO FOI A LUTA?

Logo no início da luta, Jones jogou a luta para o solo, após um golpe de judô. Por cima no chão, Jon aplicou uma série de cotoveladas, mas não conseguiu cortar e nocautear o desafiante. No segundo round, Stipe tentou acelerar mais, porém, o campeão, por sua vez, conseguiu neutralizar os ataques e estudou mais Miočić.

No terceiro round, Miočić arriscou mais, mas Jones contra-atacou e desnorteou o adversário, que se recuperou. Após isso, Stipe buscou blitz, mas o campeão resistiu. Na parte final do assalto, Jon mostrou por que é um dos melhores lutadores da história.

Jones acertou um chute giratório na barriga do desafiante, que sentiu o golpe. Com Miočić no chão, Jon Jones começou uma sequência de golpes para consolidar o nocaute técnico e reter o título dos pesos pesados do UFC.

Chute de Jon Jones em Stipe Miočić (Foto: Sarah Stier / AFP)

Após a luta, Jon Jones foi perguntado se iria se aposentar, mas também não revelou qual será o próximo oponente, Alex "Poatan" Pereira" ou Tom Aspinall. Do outro lado, Stipe Miočić anunciou que esta foi a última luta, e deixa o UFC após ser campeão dos pesos pesados uma vez na carreira.