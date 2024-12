O Comitê Olímpico do Brasil (COB) irá selecionar e anunciar a cidade brasileira que será candidata a sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. São Paulo e uma candidatura conjunta entre Rio-Niterói são postulantes a organizar o evento daqui a seis anos. O país só pode indicar uma cidade e, oficialmente, ainda não há informações de concorrentes internacionais. A escolha da sede será anunciada em agosto de 2025, em Assunção, no Paraguai.

A definição entre as candidatas será feita por meio de votação na Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo COB nesta sexta-feira (20). Na votação, teremos 33 confederações, 19 atletas e os dois membros brasileiros do COI (Comitê Olímpico Internacional).

O nome da cidade escolhida precisa ser entregue à Panam Sports, que organiza os Jogos, até 31 de janeiro. A votação será realizada no auditório do Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. A cidade que tiver maioria simples entre os 54 votantes será indicada pelo Brasil.

Histórico das Cidades

Em 1963, São Paulo organizou os Jogos Pan-Americanos e o Rio de Janeiro, foi sede no ano de 2007. O próximo evento será realizado em Lima, no Peru, após Barranquilha, na Colômbia, não cumprir o contrato firmado com a PanAm Sports e perder o direito de realizar os Jogos. Lima foi sede em 2019. O último Pan foi em Santiago, no Chile.