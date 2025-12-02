menu hamburguer
Osasco supera Botafogo e constrói primeira sequência positiva no NBB

Em casa, time venceu por 79 a 70

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Marcelo Velloso
Dia 02/12/2025
22:42
Osasco vence Botafogo no NBB (Foto: Ale da Costa/ Portrait Images)
imagem cameraOsasco vence Botafogo no NBB (Foto: Ale da Costa/ Portrait Images)
Nesta terça-feira (2), o Basket Osasco venceu o Botafogo por 79 a 70, em partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O confronto foi disputado no Ginásio Geodésico, casa do time paulista. Esta é a quarta vez que o Osasco vence na competição e a primeira vez que a equipe sai vencedora em duas partidas seguidas na temporada.

O cestinha da partida foi Scheuer, do Botafogo, com 19 pontos. No entanto, a atuação do atleta não foi suficiente para a vitória do Alvinegro. Pelo lado do Osasco, o principal destaque foi Harris, que anotou 17 pontos, sete assistências e cinco rebotes.

A vitória leva o Osasco à 14ª posição da tabela, se afastando da zona de rebaixamento. Já o Botafogo ainda tenta se encontrar no NBB e é o 16º colocado.

Detalhes da partida

O Osasco mostrou agressividade e foi dominante no início da partida. A equipe fechou o primeiro quarto com 23 a 15 no placar. Na segunda parcial, o Botafogo mostrou mais resistência, mas os donos da casa retomaram o controle e os times saíram para o intervalo com um 44 a 35 favorável ao Osasco.

A volta da pausa marcou a primeira vez do jogo que o Alvinegro ameaçou a vitória do adversário, demonstrando um surpreendente poder de reação. Assim, o time terminou o terceiro quarto apenas três pontos atrás, no 60 a 57.

Os botafoguenses mantiveram o bom ritmo no último quarto e chegaram a virar a partida, mas deu tempo do Osasco se reorganizar e voltar ao domínio do confronto. Com isso, os donos da casa saíram vencedores da partida por 79 a 70, garantindo pontos importantes no campeonato.

Osasco vence Botafogo no NBB (Foto: Ale da Costa/ Portrait Images)
Osasco vence Botafogo no NBB (Foto: Ale da Costa/ Portrait Images)

Próximos compromissos pelo NBB

Nesta quinta-feira (4), o Osasco recebe o Mogi, às 19h30 (de Brasília). Já o Botafogo, em busca de recuperação, visita o Paulistano no mesmo dia, às 19h30 (de Brasília).

