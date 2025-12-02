Nesta terça-feira (2), o Cruzeiro superou o então líder Praia Clube por 3 sets a 1 (25/21, 24/26, 25/20 e 25/19) e assumiu a primeira posição da Superliga Masculina. A partida, válida pela oitava rodada da competição, aconteceu no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG), casa da Raposa. O resultado marca também a primeira derrota do Praia Clube no campeonato.

Oppenkoski brilhou no confronto e foi premiado com o Troféu VivaVôlei. O oposto marcou 26 pontos, essenciais para a vitória cruzeirense. Destes, 24 foram de ataque e dois de bloqueio. Pelo lado do Praia Clube, o maior pontuador foi o ponteiro Paulo Vinícios, que teve 19 acertos.

Com a vitória, o Cruzeiro soma 26 pontos na Superliga Masculina e assume a liderança da tabela, ultrapassando o Praia Clube. A equipe, com 23 pontos, é a segunda colocada, após a primeira derrota em dez jogos disputados.

Como foi o jogo?

Como esperado devido à importância do confronto, as duas equipes entraram agressivas. O Praia, principalmente, no ataque, e o Cruzeiro, no saque. Assim, o início da partida foi equilibrado no placar. No entanto, a Raposa espaçou na metade da parcial e conseguiu manter o controle, anulando as principais peças do adversário e vencendo o primeiro set por 25 a 21.

O Praia Clube voltou melhor na segunda parcial, com os sistemas de bloqueio e de defesas mais encaixados. O Cruzeiro não permitiu ao adversário ficar confortável e desgarrou na reta importante do set, no 18 a 15, mas viu o Praia virar, em bloqueio de Isac. Em final acirrado, a equipe visitante levou o segundo set por 26 a 24, após ataque para fora.

Na terceira parcial, a partida entregou pontos mais disputados e rallys mais longos. Se aproveitando de erros do Praia Clube, o Cruzeiro abriu 17 a 10, viu o adversário encostar, mas foi capaz de segurar e vencer por 25 a 20, abrindo 2 sets a 1 na partida.

Já o set que selou a vitória cruzeirense teve domínio da equipe. A partida chegou a ser paralisada por alguns minutos no fim da quarta parcial, por goteiras na quadra. Na volta da pausa, o Praia Clube entregou um ponto por erro de rodízio e se mostrou mais desconcentrado. Assim, o Cruzeiro levou o set por 25 a 19 e venceu a partida por 3 a 1, garantindo os três pontos e a liderança da Superliga.

Cruzeiro vence Praia Clube na Superliga Masculina (Foto: Agência i7/ Sada Cruzeiro)

Próximos compromissos pela Superliga Masculina

O Cruzeiro, fora de casa, volta à quadra na próxima segunda-feira (8), às 18h30 (de Brasília). Já o Praia Clube recebe o Campinas no mesmo dia, às 21h (de Brasília).