A etapa de Abu Dhabi acontece entre os dias 5 e 7 de dezembro e encerra a temporada 2025 da Fórmula 1, com a decisão do campeão ainda em aberto. Para Gabriel Bortoleto, voltar ao Circuito de Yas Marina tem um gostinho especial. Foi lá que o brasileiro garantiu o título da Fórmula 2 no ano passado. De lá para cá, o novato viveu grandes emoções e na elite do automobilismo e se diz "orgulhoso" da trajetória.

— Minha temporada de estreia chega ao fim neste fim de semana. Voltar a Abu Dhabi é um sentimento especial. Foi aqui que conquistei o título da Fórmula 2 um ano atrás e dei minhas primeiras voltas com a equipe apenas alguns dias depois — relembrou Bortoleto.

— É incrível pensar que já se passou um ano! Esta temporada foi repleta de aprendizado e crescimento, e estou orgulhoso do progresso que fizemos juntos como equipe — completou.

Gabriel Bortoleto na classificação do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / Pool / AFP

Bortoleto é o 19º colocado do Mundial de Pilotos, com 19 pontos somados. O piloto quer encerrar a sua primeira temporada na F1 com uma boa atuação, a fim de demonstrar gratidão ao apoio e à confiança da Sauber, sua equipe. A partir de ano que vem, a escuderia se tornará Audi, mas ainda com o brasileiro e Nico Hulkenberg como pilotos.

— Quero terminar bem para este grupo de pessoas, tanto na pista quanto na fábrica, e para todos que me apoiaram nesta temporada. Sou grato por todo o apoio, tanto nos momentos bons quanto nos mais desafiadores. Daremos o nosso máximo na pista neste fim de semana e queremos encerrar o ano com chave de ouro — disse Bortoleto.

No GP do Catar, etapa anterior a de Abu Dhabi, o paulistano terminou a corrida principal na 13ª posição, após largar em 19º.

