Rebeca Andrade fala de momento icônico em Paris: ‘fico arrepiada’

Uma das grandes imagens dos Jogos Olímpicos de Paris envolveu Rebeca Andrade: o pódio do solo, formado pela brasileira, entre as americanas Simone Biles e Jordan Chiles, que se curvaram à medalhista de ouro. Em entrevista ao CNN Sports, Rebeca falou sobre o momento que ficou na história.

- Foi um momento muito importante no pódio. Três atletas negras representando suas nações e mostrando que merecemos estar lá. Sabendo que é possível fazer acontecer e que foi lindo. É um momento que me arrepia toda vez que me lembro dele - declarou.

A performance de Rebeca Andrade em Paris foi histórica, com quatro pódios. Além do ouro no solo, ela foi medalhista de prata no salto e no individual, e medalhista de bronze por equipes, ao lado de Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira.

Rebeca Andrade ganhou o Prêmio Laureus de Retorno do Ano (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Superação e retorno

O ano olímpico de Rebeca Andrade foi coroado com o Prêmio Laureus, na última segunda-feira (21), na categoria Retorno do Ano. A premiação é conhecida como o ‘Oscar do esporte’ e reconhece os melhores atletas do mundo a cada temporada. Na cerimônia, realizada em Madri, Rebeca fez um agradecimento público à psicóloga Aline Wolff pelo apoio durante sua jornada de superação.

- Quero agradecer uma pessoa muito especial para que o mundo pudesse conhecer a Rebeca, não apenas atleta, mas a Rebeca pessoa, que é a minha psicóloga Aline. Agradecer pelo cuidado, companherismo, e todo o cuidado que você teve em todas as etapas - disse, na ocasião.

Próxima competição de Rebeca Andrade

Rebeca Andrade deve voltar a competir no Mundial de Ginástica, principal competição do ano, que acontece em outubro, na Indonésia. Porém, ela não deve disputar o solo, já que o aparelho exige muito do físico.

Além do Mundial, estão previstas no calendário internacional da modalidade as etapas de Copa do Mundo, que acontecem todos os meses até setembro. Já no calendário nacional, estão previstos o Troféu Brasil, entre os dias 9 e 11 de maio, o Campeonato Brasileiro de Ginástica, em setembro, e o Torneio Nacional de Ginástica Artística, em novembro.