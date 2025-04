Nesta sexta-feira (25), o Brasil começa a disputa do Pan-Americano de Judô e Oceania, em Santiago, no Chile, e contará com uma das principais estrelas do esporte: Rafaela Silva. O Lance! conversou com Rosicleia Campos, ícone do judô e treinadora de Rafaela, sobre expectativas para a competição, mudança de categoria e planejamento para o próximo ciclo olímpico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rosicleia Campos, que hoje atua como treinadora de judô do Flamengo, acumula uma longa experiência nos tatames. Com oito olimpíadas no currículo, como atleta ou membro da comissão técnica da Seleção Brasileira, ela usa sua experiência para avaliar a importância do Pan-Americano de Judô e o caminho de Rafaela Silva na disputa.

Em 2025, o Pan-Americano vale 800 pontos no ranking da Federação Internacional de Judô, que serve como parâmetro de posicionamento dos atletas nas chaves das principais competições no circuito mundial.

continua após a publicidade

- No caso da Rafaela, é uma competição muito difícil, a gente tá falando da 5ª do ranking. A Rafa hoje tá lá embaixo no ranking por ter mudado de categoria agora. Hoje a Rafa é 83 no ranking, então tem muita gente forte na categoria dela, o campeonato da Rafa no Pan-Americano é praticamente um Mundial - explicou Rosicleia.

Rafaela Silva é bicampeã mundial (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Mudança de categoria de Rafaela Silva

Depois dos Jogos de Paris, em que Rafaela Silva subiu ao pódio com a conquista do bronze por equipes mistas, a atleta do Flamengo passou por uma transição de categoria. Rafaela, que até então competia na categoria leve, até 57kg, agora compete como peso-médio, até 63kg. Ela foi campeã do Troféu Brasil de Judô, em 2024, e participou da Seletiva para o Pan-Americano na nova categoria.

continua após a publicidade

- A Rafa passou muitos anos dentro dessa categoria de peso dos 57kg, ela perpetuou dentro dessa categoria, honrou por muitos anos, e por estar há muitos anos ela praticamente cresceu nessa categoria. Hoje, ela é uma mulher, mais velha, com mais dificuldade de perda de peso, então pra ela performar melhor, pra ter mais qualidade em competição, ela migrou pro 63kg. Ela está se ambientando ainda com as atletas, com o estilo de jogo, que é diferente do 57kg, mas a gente vislumbra um futuro que é do tamanho da Rafaela, com muita qualidade técnica e ótimas performances - explicou Rosicleia.

Competitividade acirrada

Motivação e garra são símbolos do estilo de Rafaela Silva, que costuma ser muito intensa e vibrante no tatame. Rosicleia Campos revelou o segredo utilizado nos treinamentos do Flamengo para manter a energia e competitividade de Rafaela Silva em alto nível.

- Ela é muito motivada, ela é muito competitiva, se deixar ela quer competir até a copa bolinha. Aqui no Flamengo a gente cria esse ambiente pra ela, a gente bota arbitragem pra roubar ela, a gente bota torcida contra, e aí ela vivencia tanto isso que faz até gesto pra torcida, quando vence. A gente fica na torcida pra ela fazer um ótimo Pan-Americano e tem um ciclo olímpico pela frente - finalizou.