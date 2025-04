Em entrevista à rádio Cadena SER, de seu país, o espanhol Roberto Bautista Agut, ex-top 10 do ranking, disparou contra a postura do compatriota Carlos Alcaraz. O experiente 55º do mundo, de 37 anos, deu um alerta ao jovem de 21 anos, vencedor de quatro Grand Slams.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca conhece chave em Madrid e pode enfrentar 12º do mundo

- O tênis de máximo nível demanda muito. Não creio que o Carlos (Alcaraz) vá ganhar Grand Slams indo dormir às 7 da manhã. No fim das contas, creio que o tênis é muito exigente. Agora é muito bonito, ele é muito jovem. Tem que ver que, se quiser igualar os números do Big 3 (Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer), terá que jogar 15 anos no melhor nível. O considero uma pessoa boa e inteligente e, pouco a pouco, dará conta do que é necessário para estar nesse nível e seguramente vai implementar - disse Bautista.

Lesionado, Alcaraz desistiu de Madri

Roberto tem 12 títulos na carreira e já foi o número nove do mundo na carreira. Nesta sexta-feira foi eliminado na segunda rodada em Madri pelo alemão Alexandre Zverev, segundo do mundo.

continua após a publicidade

Alcaraz não jogou o torneio com problemas físicos e vinha de título em Monte Carlo e o vice-campeonato em Barcelona, domingo. Carlitos declarou, durante a campanha em Monte Carlo, estar superando problemas pessoais, mas não entrou em detalhes.

Na quinta (24), ao site oficial do torneio, o sérvio Novak Djokovic lamentou a ausência de Alcaraz.

- Não é uma boa notícia para o torneio, porque Carlos é uma grande estrela aqui nos últimos anos. Os torcedores dão a ele muita força para jogar bem. Algumas semanas atrás ele venceu em Monte Carlo e, depois, alcançou a final em Barcelona. Então, não é surpresa que tenha sofrido lesão. O nível do tênis do Carlos é muito alto. Acredito que, na sua idade (21 anos), ele alcançou mais que qualquer um de nós - comparou o sérvio, que treinou, nesta quinta, com o francês Arthur Fils.

continua após a publicidade

Tricampeão em Madri (em 2011, 2016 e 2019), Djokovic estreia no sábado (26), em torno das 11h (de Brasília), contra o italiano Matteo Arnaldi (44º).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte