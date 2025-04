Próximos torneios de Rayssa Leal: confira agenda atualizada

Rayssa Leal abriu o ano no skate vencendo a etapa do STU Pro Tour de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Março. A skatista já se prepara para voltar à pista, dessa vez para a abertura da temporada da Street League Skateboarding (SLS). O Lance! traz a agenda dos próximos torneios da Fadinha.

O próximo compromisso de Rayssa Leal é a etapa de Miami da SLS. A prova abre o calendário da liga mundial, com sete etapas, incluindo a grande final que será realizada em São Paulo.

🛹 Calendário de 2025 da SLS

03/05 - Miami, no Watsco Center; 11/10 - Paris, no Stade Roland Garros; 6 a 7/12 - São Paulo (Super Crown), no Ginásio do Ibirapuera; A DEFINIR - quatro etapas Spot Takeovers.

Rayssa Leal tem duas medalhas em Olimpíadas (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Rayssa Leal participa do STU Pro Tour

Além da SLS, a brasileira também é um dos destaques do STU Pro Tour 2025, disputa brasileira. A competição ainda tem quatro etapas pela frente, se encerrando em novembro. Confira a agenda:

Porto Alegre - 21 a 30 de março ✅

Portugal - julho

São Paulo - agosto

Rio de Janeiro - agosto

Super Finals (local a definir) - novembro

Brasil sedia Super Crown da SLS

O Super Crown foi realizado pela primeira vez no Brasil em 2022, no Rio de Janeiro. Desde 2023, a final do evento acontece em São Paulo. Das três etapas no Brasil, Rayssa Leal venceu todas. Em 2025, a skatista maranhense busca o tetracampeonato.

Na edição de 2024, a brasileira teve uma disputa acirrada com as japonesas. No final, a luta pelo título ficou entre ela e a australiana Chloe Covell. Rayssa Leal conquistou nota 9.1, garantindo o título da temporada. A maranhense foi a primeira a conquistar um tricampeonato na SLS.

Rayssa Leal foi a primeira tricampeã do SLS (Foto: Divulgação/SLS)

Além da maranhense, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo também representaram o Brasil na final de 2024. Vianna foi vice, enquanto Felipe Gustavo terminou na quinta posição. O Super Crown tem dois dias de duração, com as classificatórias acontecendo no primeiro dia e as finais no segundo. As disputas são realizadas no Ginásio do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo.