Rebeca Andrade brilha em apresentação com estrelas da ginástica

Na última segunda-feira (28), Rebeca Andrade e Daiane dos Santos brilharam em encontro de gerações da ginástica brasileira. Ao lado de Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Julia Soares, elas se apresentaram durante a festa de comemoração aos 60 anos da Rede Globo.

O grupo soma grandes feitos na história da modalidade. Daiane dos Santos foi a primeira brasileira a conquistar um ouro no Mundial de Ginástica; Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista do Brasil na história das olimpíadas, com seis pódios; Jade, Flávia, Lorrane e Julia, ao lado de Rebeca, faturaram a inédita medalha por equipes para a ginástica brasileira.

Brasileirinho X Baile de Favela

Antes das séries de solo icônicas de Rebeca Andrade ao som de Baile de Favela, Daiane dos Santos marcou uma geração ao se apresentar no aparelho com a música Brasileirinho, de Waldir Azevedo. A rotina no solo fez de Daiane a primeira campeã mundial do Brasil, com o ouro conquistado no Mundial dos Estados Unidos, em 2003. Além da medalha inédita, a ginasta gaúcha ainda executou um movimento que recebeu seu nome: o duplo twist carpado, batizado de ‘Dos Santos’.

Mais de 20 anos depois, em Paris, Rebeca Andrade conquistou mais um ouro inédito para a ginástica do Brasil, desta vez em Jogos Olímpicos. Assim como Daiane, no solo e embalada por um ritmo tipicamente brasileiro, Rebeca foi a campeã ao som de um medley que misturava Beyoncé, funk e, claro, a música Baile de Favela, que ganhou o mundo nos Jogos de Tóquio.

Daiane dos Santos é referência da ginástica brasileira (Foto: Reprodução/ Instagram)

Próxima competição de Rebeca Andrade

Principal nome da ginástica brasileira na atualidade, Rebeca Andrade deve voltar a competir apenas no Mundial de Ginástica, que acontece em outubro, em Jacarta, capital da Indonésia. A competição é a principal do calendário da modalidade nesta temporada.