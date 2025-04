A Confederação Brasileira de Cricket (Cricket Brasil) oficializou nesta última semana a sua filiação ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), consolidando um marco histórico para o esporte no país. A formalização da parceria ocorre no mesmo ano em que o esporte celebra seu retorno ao programa olímpico, com os Jogos de Los Angeles 2028, após 125 anos de ausência.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A filiação ao COB representa novas oportunidades para o desenvolvimento técnico da modalidade, acesso a programas de apoio ao atleta, além da integração do cricket nas estratégias de promoção e preparação olímpica nacional. Para Matt Featherstone, presidente do Cricket Brasil, o momento é a realização de um sonho cultivado há mais de duas décadas.

- Hoje foi um dia muito especial. Desde 2001, quando formamos a Associação Brasileira de Cricket, pensamos em ser um esporte olímpico um dia. Agora chegou a hora. O cricket, depois de 125 anos, está de volta. Parabéns ao time que trabalhou muito para isso acontecer. É uma data histórica para a nossa confederação - disse.

continua após a publicidade

Com a filiação oficializada, a confederação já projeta seus próximos passos: a realização de competições nacionais qualificatórias, o fortalecimento dos centros de treinamento e a formação das seleções que representarão o Brasil nas futuras edições dos Jogos Pan-Americanos e nos Jogos Olímpicos. O Cricket Brasil planeja expandir suas ações em todo o território nacional, fortalecer as seleções brasileiras e preparar o país para figurar entre as potências emergentes da modalidade no cenário internacional.

Sobre o Cricket Brasil

A Federação Brasileira de Cricket, conhecida como Cricket Brasil, é a entidade responsável pelo desenvolvimento e organização do críquete no país. Fundada em 2001, com sede em Poços de Caldas (MG), a instituição surgiu para estruturar a prática do esporte, que já era jogado informalmente por comunidades de expatriados e descendentes britânicos no Brasil. Com mais de 20 anos de história, entidade se destacou especialmente nas categorias de base e no cenário feminino, conquistando títulos importantes como a Copa Sul-Americana de Cricket e posições de destaque em torneios organizados pela ICC (International Cricket Council) para a região das Américas. O projeto de formação de novos talentos é referência e tem colocado o Brasil como uma das potências emergentes do críquete no continente.

continua após a publicidade

➡️ Paralimpíadas: Rebeca Silva é campeã no judô e Brasil iguala recorde de medalhas de ouro

Mais sobre o Cricket

O Cricket é um esporte que utiliza bola e tacos, cuja origem remonta ao sul da Inglaterra, durante o ano de 1566. Considerado por muitos um esporte parecido com o beisebol e o famoso “Taco”, foi inspirado num rudimentar jogo rural medieval chamado stoolball. Foi adotado pela nobreza no século XVII. Sofreu muitas transformações ao longo dos anos até se tornar um esporte bastante admirado no Reino Unido, na Índia e no Paquistão.

No Brasil, ficou conhecido como taco, pela semelhança de nomes costuma ser confundido com o croquet, sendo este um esporte totalmente diferente. Jogam onze atletas de cada lado. Os movimentos principais passam-se numa faixa retangular de 20 metros de comprimento, no centro do campo, onde a bola (de cortiça e couro) chega a velocidade de 150 km/h. Ela é lançada pelo arremessador contra o alvo do adversário (três varetas fincadas no solo, chamadas “stumps”, cujo conjunto é conhecido como wicket), defendido pelo rebatedor. O rebatedor pode rebater a bola e então correr entre duas áreas no campo para marcar corridas (pontos), mas pode ser eliminado se o alvo numa área for tocado pela bola e o rebatedor não estiver presente nessa zona. No início, as partidas de Cricket podiam durar até dez dias. Hoje, a maioria dos jogos é disputada com dois tempos (as partidas duram cerca de 2 a 5 horas).