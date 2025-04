Osasco terá Liberatti lotado para final da Superliga; entenda

Mesmo com a final da Superliga disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a torcida do Osasco deve manter a tradição de lotar o Ginásio José Liberatti, na região metropolitana, para o jogo contra o Sesi-Bauru, nesta quinta-feira (01). A equipe anunciou em suas redes sociais a realização de evento com transmissão do jogo decisivo.

Amigas e rivais: Dani Lins projeta reencontros na final da Superliga

Os ingressos gratuitos foram disponibilizados na mesma plataforma utilizada para garantir acesso aos jogos e já estão esgotados. De acordo com o anúncio feito pelo Osasco, o evento começa a partir das 14h30. Todos os ingressos para assistir à partida no Ibirapuera foram vendidos antes mesmo da definição dos finalistas.

Osasco volta à decisão da Superliga após oito anos (Foto: Carolina Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

Retorno à decisão

O triunfo por 2 a 1 sobre o Minas na série da semifinal levou o Osasco a uma final de Superliga depois de oito anos. Assim como na Copa Brasil, em fevereiro, o adversário será o Sesi-Bauru. Na ocasião, a equipe da Grande São Paulo levou a melhor por 3 a 1 e ficou com o título.

Às vésperas da final, o Osasco realizou treinamentos no Ibirapuera, palco da decisão, ao longo da semana. O técnico Luizomar de Moura, que está à frente da equipe há quase duas décadas, reiterou a vontade de vencer do grupo.

- Mantenho que tenho dito para as atletas ao longo da temporada. É preciso desfrutar cada momento, especialmente os momentos decisivos. E chegamos ao ápice da temporada com a final da Superliga. Seguimos trabalhando porque a vontade de vencer é enorme. Queremos muito dar essa alegria para a nossa torcida, nossas famílias e para a cidade de Osasco. E vamos lutar com todas as nossas forças para isso - disse o treinador.

Final paulista

Osasco e Sesi-Bauru quebraram a hegemonia mineira que já durava oito anos na Superliga feminina. A final paulista marcará a primeira vez desde a temporada 2017/2018 que a final não contará com nenhum representante de Minas Gerais.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida decisiva acontece nesta quinta-feira (1), a partir das 15h45 (horário de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo e SporTV, além da plataforma de streaming Volleyball World.