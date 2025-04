Bernardinho destaca força do Sesc Flamengo e mira o futuro: ‘Trabalhar duro’

Bernardinho, técnico do Sesc Flamengo e da Seleção Brasileira masculina de vôlei, foi uma das atrações no Web Summit Rio 2025, evento que acontece no Rio de Janeiro. Após palestra sobre liderança no esporte, o treinador conversou com o Lance! acerca do momento no Sesc Flamengo, projetando os próximos anos.

- Quando você se vincula a instituição como o Flamengo, que é grande, que pensa grande, com grandes títulos, óbvio que se começa a projetar coisas. Tem que ter um processo, é tempo, maturação e, obviamente, investimento também. Tem o Sesc, que é o nosso grande parceiro, e o Flamengo, que vem para enriquecer isso, com aquela popularidade, a força do Flamengo. Quando estou no Flamengo, é como se estivesse na Seleção, a força consiste na da Seleção. A popularidade, a massa, é uma coisa impressionante, que eu não conhecia até pra vir pro lado deles - iniciou Bernardinho.

Bernardinho, técnico do Sesc Flamengo, ao lado de Bap, presidente do clube carioca (Foto: Hermes de Paula/CRF)

- Então, a gente tem muita coisa para fazer, passos a serem dados, trabalhar duro. Mas a gente tem que agradecer, agradecer as pessoas que acreditam e investem no esporte, que não ficam assim só na Olimpíada. São quatro anos de processo. É isso que a gente está fazendo agora - completou o treinador do Sesc Flamengo.

Recentemente, Flamengo e Sesc, com foco em disputar o Campeonato Mundial de Clubes nos próximos três anos, renovaram a parceira. O trabalho, iniciado em 2020, entra em uma nova fase com investimentos maiores e um planejamento voltado ao alto rendimento. O clube da Gávea passa a ter participação mais ativa no projeto, em conjunto com o SESC, principal patrocinador, e o RJ Vôlei. O objetivo é formar um elenco competitivo para buscar títulos nacionais e internacionais.

Web Summit Rio 2025

O Web Summit Rio está de volta e acontece de 27 a 30 de abril de 2025, no Riocentro, reunindo nomes de destaque da tecnologia, inovação e negócios. Após atrair mais de 34 mil pessoas, 500 palestrantes e mil startups em 2024, o evento se firma como um dos principais encontros do setor na América Latina. A nova edição promete mais debates relevantes e ideias inovadoras que refletem as tendências do mercado global.

O Lance! estará presente nos três dias de evento com entrevistas exclusivas e conteúdos que poderão ser acompanhados nas redes sociais e no site.

