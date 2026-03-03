Brasil chega ao Mundial de skate como favorito no street e protagonista no park

Diante da torcida, o Brasil entra no Mundial de Skate para defender seu status de potência. Com 34 atletas, a delegação chega embalada pelo favoritismo de Rayssa Leal no street e pela presença consistente no topo do ranking do park, tanto no masculino quanto no feminino. A nova geração reforça o time em uma disputa que vale pontos importantes na corrida olímpica.

Com formato inédito, Mundial de Skate em São Paulo é chave para corrida olímpica

Reinado de Rayssa e experiência no street

Quarta colocada do ranking pelos títulos recentes do Super Crown e da primeira etapa da SLS de 2026, Rayssa Leal chega ao Mundial em São Paulo como centro das atenções, tanto da torcida quanto das rivais. Recém chegada à maioridade, e dona de duas medalhas olímpicas, ela já é considerada uma veterana, com os títulos de 2022 e 2024 na bagagem.

Campeã mundial em 2019, a olímpica Pâmela Rosa retorna às pistas após um rompimento de ligamento no ombro, em julho do ano passado. Aos 28 anos, Gabi Mazetto é a mais experiente do time feminino do street, com bagagem de sobra para apoiar as novatas da seleção. Maria Lúcia, campeã do Pan Júnior, e Duda Ribeiro, 14 anos, representam as promessas da competição.

No masculino, Giovanni Vianna, atual número oito do ranking mundial, chega com moral após marcar presença no pódio logo na primeira etapa da SLS de 2026. O vice-campeão olímpico Kelvin Hoefler, 13º do ranking e campeão em 2015, reforça a experiência do time, assim como Felipe Gustavo, o principal veterano entre os brasileiros. Filipe Mota e Matheus Mendes, ambos medalhistas do Pan Júnior 2025, são os mais jovens do grupo.

Pamela Rosa na Copa do Mundo de Skate Street Roma 2025 (foto: Julio Detefon / CBSk)

Brasil em peso na elite do park

Os brasileiros chegam com força no cenário do skate park, com os atuais donos do troféu tanto no masculino quanto no feminino. Augusto Akio e Raicca Ventura, campeões em 2024, competirão em São Paulo como vice-líderes do ranking mundial.

A elite do skate park masculino, aliás, é recheada de brasileiros, com cinco atletas entre os dez melhores do planeta. Além de Akio, Pedro Barros, Luigi Cini, Gui Khury e Kalani Konig reforçam o domínio no cenário e devem ser protagonistas na disputa pelo pódio.

Entre as mulheres, a experiente Yndiara Asp, Dora Varella e Isadora Pacheco também estão na pista, ao lado de Raicca, como destaques da casa.

Raicca Ventura é a vice-líder do ranking mundial de skate park (Foto: Julio Detefon/ CBSk)

Veja a lista completa de brasileiros no Mundial de Skate

Park

Masculino

Augusto Akio – 12/12/2000 – Curitiba (PR)

Pedro Barros – 16/03/1995 – Florianópolis (SC)

Luigi Cini – 20/06/2002 – Curitiba (PR)

Pedro Quintas – 13/05/2002 – São Paulo (SP)

Pedro Carvalho – 29/04/2005 – Florianópolis (SC)

Gui Khury – 18/12/2008 – Curitiba (PR)

Luiz Francisco – 24/07/2000 – Lorena (SP)

Kalani Konig – 10/06/2007 – Florianópolis (SC)

Dan Sabino – 13/06/2008 – São Paulo (SP)

Pietro Nunes – 08/02/2011 – São Bernardo do Campo (SP)

Feminino

Raicca Ventura – 08/03/2007 – Santo André (SP)

Isadora Pacheco – 29/03/2005 – Florianópolis (SC)

Dora Varella – 31/07/2001 – São Paulo (SP)

Fernanda Tonissi – 28/10/2006 – São Paulo (SP)

Yndiara Asp – 19/10/1997 – Florianópolis (SC)

Helena Laurino – 30/03/2012 – São Paulo (SP)

Sofia Godoy – 17/01/2009 – Campo Bom (RS)

Fernanda Galdino – 24/10/2010 – São Paulo (SP)

Mirella Haraguchi – 05/06/2011 – Curitiba (PR)

Street

Masculino

Giovanni Vianna – 26/01/2001 – Santo André (SP)

Kelvin Hoefler – 10/02/1993 – Itanhaém (SP)

Felipe Gustavo – 22/02/1991 – Brasília (DF)

Wallace Gabriel – 03/08/2002 – São Paulo (SP)

Ivan Monteiro – 20/11/1997 – São Paulo (SP)

João Lucas Alves – 19/01/2001 – Cachoeirinha (RS)

Filipe Mota – 04/10/2006 – Patos de Minas (MG)

Matheus Mendes – 08/06/2009 – Rio de Janeiro (RJ)

Gabryel Aguilar – 01/11/1999 – São Paulo (SP)

Feminino

Rayssa Leal - 04/01/2008 - Imperatriz (MA)

Pâmela Rosa - 19/07/1999 - São José dos Campos (SP)

Duda Ribeiro - 24/07/2010 - Maricá (RJ)

Isabelly Ávila - 30/08/2004 - Itapetininga (SP)

Maria Lúcia - 27/10/2009 - Canoas (RS)

Gabriela Mazetto - 16/09/1997 - Praia Grande (SP)