A elite mundial do skate desembarca em São Paulo entre 1º e 8 de março para o Campeonato Mundial de street e park, competição que reúne campeões olímpicos e principais nomes da corrida rumo aos Jogos de Los Angeles 2028. Além de ídolos brasileiros, como Rayssa Leal e Augusto Akio, o público poderá acompanhar de perto alguns dos maiores talentos da modalidade no planeta.

➡️Com formato inédito, Mundial de Skate em São Paulo é chave para corrida olímpica

Brilho dos olímpicos

As pistas do Parque Cândido Portinari receberão dois bicampeões olímpicos. Aos 22 anos, o australiano Keegan Palmer é um dos grandes destaques no skate park e retorna a São Paulo após um quarto lugar no Mundial de 2019. Desde então, ele esteve no topo do pódio em Tóquio e Paris, se mantendo imbatível em sua modalidade.

O mesmo se pode dizer do japonês Yuto Horigome, bicampeão olímpico no skate street. A partir da conquista do título mundial em 2020, em Tóquio, ele se consolidou como uma das principais referências do skate japonês, que domina o circuito. Horigome protagonizou uma das disputas mais emocionantes dos Jogos de Paris ao confirmar a medalha de ouro na última manobra.

Desde seu surgimento como um prodígio do skate, a britânica Sky Brown se manteve entre as melhores do mundo no park, se tornando bicampeã dos X Games. A jovem foi presença constante no pódio olímpico desde a inclusão da modalidade, com medalhas de bronze em Tóquio e Paris.

Yuto Horigome foi campeão olímpico em Tóquio e Paris (Foto: Reprodução)

Não podiam faltar nesta lista os medalhistas olímpicos brasileiros, que competirão em casa com a torcida a favor. Rayssa Leal, dona de uma prata em Tóquio e um bronze em Paris, chega como grande ídolo da geração, embalada pelas conquistas recentes do Super Crown, no final de 2025, e o título da primeira etapa da SLS (Street League Skateboarding) em 2026.

Entre os homens, os experientes Kelvin Hoefler e Pedro Barros, medalhistas de prata do skate e park nos Jogos Olímpicos de Tóquio, representam o país em grande estilo. Augusto Akio, medalhista de bronze do park em Paris, chega à capital paulista como vice-líder do ranking mundial da modalidade.

Sky Brown em ação no STU Pro Tour (Foto: Julio Detefon / STU)

Japonesas em peso

O cenário do skate feminino é fortemente dominado pelas japonesas, que estarão em peso no Mundial de São Paulo. No street, as campeãs olímpicas Momiji Nishiya e Coco Yoshizawa estarão acompanhadas da medalhista de bronze Funa Nakayama e da medalhista de prata Liz Akama. Ibuki Matsumoto e Yumeka Oda, que figuram no top-5 do ranking mundial, também estão confirmadas.

No park, a cena não é muito diferente. Campeã olímpica em Tóquio, Sakura Yosozumi será uma das estrelas da competição, ao lado de Cocona Hiraki, duas vezes medalhista de prata olímpica. Hinano Kusaki e Mizuho Hasegawa, que figuram entre as cinco melhores do planeta, completam o forte time japonês.

Coco Yoshizawa durante o SLS Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ SLS)

Destaques da nova geração

Se por um lado teremos nomes já consagrados na competição, a nova geração também vem com força para o Mundial. Com recém completados 16 anos, Ginwoo Onodera vem se provando como um dos maiores fenômenos do skate. Campeão do SLS Super Crown, em dezembro, pela primeira vez, ele vem conquistando seu espaço na elite e chega como 11º do ranking mundial, com boas expectativas de adentrar o top-10.

Atual campeã olímpica do skate park, a australiana Arisa Trew é a atleta mais jovem no top-10 da modalidade, ao lado da japonesa Mizuho Hasegawa. Ela se destacou como um prodígio do esporte por ousar nas manobras, executando movimentos nunca antes feitos. Em 2024, ela foi a primeira mulher a realizar um 900 (manobra com dois giros e meio no ar) em uma competição.

Arisa Trew é um dos destaques do Mundial (Foto: Reprodução)

