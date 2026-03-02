Rayssa Leal lidera legião brasileira no Mundial de Skate; veja programação

O Mundial de Skate Park e Street acontece entre os dias 1º e 8 de março, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, reunindo quase 400 skatistas de todo o mundo. Entre os principais destaques brasileiros estão os medalhistas olímpicos Rayssa Leal (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), Kelvin Hoefler (prata em Tóquio 2020) e Augusto Akio (bronze em Paris 2024), além de Pâmela Rosa e Giovanni Vianna.

continua após a publicidade

➡️Rayssa Leal vence abertura do circuito mundial de skate e Giovanni fica com bronze

O evento aconteceria originalmente em 2025 em Washington, nos Estados Unidos, mas foi cancelado pela World Skate e transferido para a capital paulista.

Skatistas

Estão classificados para a competição os skatistas do Top 30 do ranking mundial, respeitando o limite de seis atletas por país com vaga direta. Outros nomes dentro dos 30 melhores dependem das indicações das cotas por país (country quotas).

continua após a publicidade

Além disso, cada nação pôde indicar três skatistas por modalidade e categoria, independentemente da posição no ranking. O Brasil, na condição de país-sede, teve direito a quatro indicações. Uma das grandes novidades desta edição é a inclusão da primeira Copa do Mundo de Paraskate no cronograma oficial.

➡️Com Rayssa Leal e medalhistas olímpicos, seleção brasileira de skate é definida

Rayssa Leal, durante entrevista coletiva antes do Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ Divulgação SLS)

Ingressos

O sistema de acesso às arquibancadas terá um modelo híbrido. Os dias 1º, 2 e 3 de março serão dedicados aos treinos oficiais. Nos dias das eliminatórias (4 e 5 de março), o público poderá entrar de forma gratuita até as 17h (de Brasília). Após esse horário, a permanência no local será restrita a quem possuir ingressos. No dia 6 de março, a entrada franca vale apenas até as 12h.

continua após a publicidade

Já para as semifinais e finais, que acontecem no fim de semana de encerramento, o acesso será permitido exclusivamente para portadores de ingressos pagos. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 180, dependendo do dia e do setor escolhido.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Programação

1° a 3 de março

Treinos oficiais

4 de março (quarta)

Eliminatórias Park masculino - 8h30 até 22h (de Brasília)

Eliminatórias Street feminino - 10h até 17h (de Brasília)

5 de março (quinta)

Eliminatórias Park feminino - 9h30 até 18h30 (de Brasília)

Eliminatórias Street masculino - 8h30 até 21h25 (de Brasília)

6 de março (sexta)

Quartas de final Street feminino - 9h30 até 13h35 (de Brasília)

Quartas de final Street masculino - 15h30 até 19h15 (de Brasília)

Quartas de final Park masculino - 9h30 até 14h35 (de Brasília)

Quartas de final Park feminino - 16h até 21h05 (de Brasília)

7 de março (sábado)

Semifinais Street feminino - 11h35 até 13h30 (de Brasília)

Semifinais Street masculino - 14h35 até 16h30 (de Brasília)

Semifinais Park masculino - 17h05 até 18h55 (de Brasília)

Semifinais Park feminino - 19h35 até 21h25 (de Brasília)

Final Skate Adapto - 13h30 até 14h15 (de Brasília)

8 de março (domingo)