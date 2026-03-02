Rayssa Leal lidera legião brasileira no Mundial de Skate; veja programação
Ao todo, são 34 skatistas representando o Brasil no campeonato
O Mundial de Skate Park e Street acontece entre os dias 1º e 8 de março, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, reunindo quase 400 skatistas de todo o mundo. Entre os principais destaques brasileiros estão os medalhistas olímpicos Rayssa Leal (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), Kelvin Hoefler (prata em Tóquio 2020) e Augusto Akio (bronze em Paris 2024), além de Pâmela Rosa e Giovanni Vianna.
O evento aconteceria originalmente em 2025 em Washington, nos Estados Unidos, mas foi cancelado pela World Skate e transferido para a capital paulista.
Skatistas
Estão classificados para a competição os skatistas do Top 30 do ranking mundial, respeitando o limite de seis atletas por país com vaga direta. Outros nomes dentro dos 30 melhores dependem das indicações das cotas por país (country quotas).
Além disso, cada nação pôde indicar três skatistas por modalidade e categoria, independentemente da posição no ranking. O Brasil, na condição de país-sede, teve direito a quatro indicações. Uma das grandes novidades desta edição é a inclusão da primeira Copa do Mundo de Paraskate no cronograma oficial.
Ingressos
O sistema de acesso às arquibancadas terá um modelo híbrido. Os dias 1º, 2 e 3 de março serão dedicados aos treinos oficiais. Nos dias das eliminatórias (4 e 5 de março), o público poderá entrar de forma gratuita até as 17h (de Brasília). Após esse horário, a permanência no local será restrita a quem possuir ingressos. No dia 6 de março, a entrada franca vale apenas até as 12h.
Já para as semifinais e finais, que acontecem no fim de semana de encerramento, o acesso será permitido exclusivamente para portadores de ingressos pagos. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 180, dependendo do dia e do setor escolhido.
Programação
1° a 3 de março
- Treinos oficiais
4 de março (quarta)
- Eliminatórias Park masculino - 8h30 até 22h (de Brasília)
- Eliminatórias Street feminino - 10h até 17h (de Brasília)
5 de março (quinta)
- Eliminatórias Park feminino - 9h30 até 18h30 (de Brasília)
- Eliminatórias Street masculino - 8h30 até 21h25 (de Brasília)
6 de março (sexta)
- Quartas de final Street feminino - 9h30 até 13h35 (de Brasília)
- Quartas de final Street masculino - 15h30 até 19h15 (de Brasília)
- Quartas de final Park masculino - 9h30 até 14h35 (de Brasília)
- Quartas de final Park feminino - 16h até 21h05 (de Brasília)
7 de março (sábado)
- Semifinais Street feminino - 11h35 até 13h30 (de Brasília)
- Semifinais Street masculino - 14h35 até 16h30 (de Brasília)
- Semifinais Park masculino - 17h05 até 18h55 (de Brasília)
- Semifinais Park feminino - 19h35 até 21h25 (de Brasília)
- Final Skate Adapto - 13h30 até 14h15 (de Brasília)
8 de março (domingo)
- Final Street feminino - 11h10 até 12h15
- Final Street masculino - 12h35 até 13h40
- Final Park masculino - 16h10 até 17h05
- Final Park feminino - 17h30 até 18h25
