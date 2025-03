Rankings do UFC são atualizados e causam polêmica entre brasileiros

Após a realização do UFC 313, a organização comandada por Dana White fez a reorganização dos rankings de cada categoria e do "pound for pound", que é a tabela em que reúne todos os lutadores da empresa sem restrição de peso. Depois da divulgação da lista, diversos fãs questionaram a presença e a ausência de alguns nomes.

Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só caí uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão - ou lutas importantes vencidas - e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.

Queda de Alex "Poatan" Pereira

Alex Poatan despencou na tabela geral do pound for pound após a derrota para Magomed Ankalaev no UFC 313, saindo de terceiro para a oitava colocação. O brasileiro está apenas a frente do campeão do peso mosca, Alexandre Pantoja, e do campeão interino do peso pesado, Tom Aspinall. Já no ranking da divisão meio-pesado, Pereira só desceu uma posição, caindo do posto de campeão para o desafiante número 1.

Ausência de Mauricio Ruffy e subida questionável

No UFC 313, Mauricio Ruffy impressionou o mundo mais uma vez após nocautear Bobby "King" Green com um chute circular na cabeça. Ao fim da luta, grande maioria dos fãs de MMA esperavam ver o brasileiro dentro do top 15 do ranking, mas não aconteceu. A nova entrada foi do chileno Ignacio Bahamondes, que derrotou Jalin Turner no mesmo evento.

Mauricio Ruffy nocauteou Bobby "King" Green no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

O questionamento dos fãs se deu ao ver que Benoit Saint-Dennis subiu no ranking após a aposentadoria de Turner e de Green. O francês vem de duas derrotas seguidas, ambas por nocaute. Grande maioria dos fãs afirmaram que Benoit deveria está de fora do ranking e que Ruffy estivesse no lugar, ou que pelo menos entre os 15 primeiros.

Alexandre Pantoja desprestigiado

Um dos campeões com mais defesas do UFC, Alexandre Pantoja segue apenas na nona colocação do ranking peso por peso. O brasileiro já defendeu o cinturão três vezes, o maior número da organização empatado com Islam Makhachev, do peso leve, que lidera a tabela. Além de se manter no topo desde 2023, Pantoja tem recorde de 10-0 contra os lutadores que estão no top10 da divisão dos moscas.

Antes da última defesa, no UFC 310, em dezembro de 2024, Alexandre Pantoja estava fora do top-10 do peso por peso. O brasileiro estava atrás de lutadores que não eram campeões (Alexander Volkanovski e Leon Edwards) e um campeão interino (Tom Aspinall).