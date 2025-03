Nova técnica quer levar Seleção feminina de basquete de volta ao topo

A nova técnica da Seleção Brasileira feminina de basquete, a americana Pokey Chatman, foi apresentada nesta terça-feira (11), em evento em São Paulo. A estreia dela no comando do time será no dia 22 de junho, em amistoso contra o Canadá, no novo complexo esportivo do Pacaembu, em São Paulo.

- Eu entendo a competição e a empolgação. Entendo também que o Brasil merece voltar ao domínio do cenário internacional. Sei que competir em alto nível tem uma energia diferente. Eu lembro de assistir o Brasil dominar o mundo. Quero trazer isso de volta. Eu já tive o privilégio de treinar algumas grandes jogadoras brasileiras na Liga. Temos a fórmula e o momento certo para voltar ao topo - explicou a americana.

Pokey Chatman vai estrear no comando da Seleção Brasileira feminina de basquete no amistoso contra o Canadá (Foto: Divulgação/CBB)

O jogo será uma preparação para a disputa da AmeriCup, que vale vaga direta para a Copa do Mundo.

Antes disso, a Seleção tem dois compromissos pelo Tour da WNBA, entre os dias 2 e 4 de maio, contra os times do Chicago Sky e Indiana Fever. As brasileiras Kamilla Cardoso e Damiris Dantas atuam nas respectivas equipes, mas não podem defender a amarelinha por uma questão de contrato com a Liga. Pokey também não pode comandar a Seleção nos jogos, já que tem contrato como assistente técnica do Seattle Storm.

Em entrevista coletiva, ela também ressaltou que pretende priorizar o trabalho do sistema defensivo da Seleção e integrar cada vez mais as atletas do sub-19 nos treinos. Pokey aproveitou para elogiar uma das estrelas do Brasil, a pivô Kamilla Cardoso.

- A Kamilla vai me ajudar de tantas maneiras que ela nem imagina. Ela foi de um bebê para uma veterana em tão pouco tempo, e isso é um elogio sobre as suas habilidades. Mas acho que ela está pronta para este papel - afirmou a técnica.

Quem é Pokey Chatman?

Aos 55 anos, a nova técnica da Seleção atuou 14 anos ininterruptos na WNBA. Ela terá como assistentes Léo Figueiró e Bruna Rodrigues.

O principal objetivo da comandante é a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. O Brasil ficou fora das duas últimas edições do maior evento esportivo do mundo.

No projeto de renovação, a técnica vai acompanhar o máximo de partidas possíveis diretamente das arenas. Nesta semana, ela acompanhou quatro jogos da Liga de Basquete Feminino. Ela é a segunda mulher na história do Brasil a assumir o time. Maria Helena Cardoso, campeã do Pan-Americano de Havana (1991), foi a pioneira.

Americana de Louisiana, Pokey foi treinadora do Chicago Sky e do Indiana Fever. Atualmente, é general manager e assistente técnica no Seattle Storm. Pokey já estava dentro do planejamento da CBB desde julho do ano passado, quando assumiu como consultora técnica do departamento de basquete feminino.

Chatman passou os primeiros 20 anos de sua vida adulta na LSU como jogadora (1987–1991), onde foi All American e está no Hall da Fama da Universidade. Depois, foi assistente (1991–1992), treinadora assistente (1992–2004) e treinadora principal (2004–2007). Entre 2007 e 2014, foi treinadora do Spartak Moscou, até chegar à WNBA em 2011.