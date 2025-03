UFC: Mauricio Ruffy leva bônus após nocaute em Bobby ‘King’ Green

Mauricio Ruffy foi um dos grandes nomes da noite de disputa no UFC 313, realizado neste sábado (8). O brasileiro nocauteou o americano Bobby "King" Green, aos dois minutos do primeiro round, o que rendeu um bônus de Performance da Noite para o lutador peso-leve.

continua após a publicidade

➡️ UFC 313: Ankalaev desbanca Poatan e se torna campeão; confira os resultados

O atleta da "Fighting Nerds" faturou US$ 50 mil (cerca de R$ 286,5 mil, na cotação atual) com a conquista no card principal do evento nos Estados Unidos.

O lutador brasileiro alcançou sua terceira vitória consecutiva no UFC ao nocautear Bobby Green no primeiro round. Na oportunidade, Mauricio Ruffy começou a luta estudando o oponente, com apenas chutes na perna. Aos dois minutos do assalto inicial, Mauricio acertou um chute giratório alto na cabeça do americano, que caiu apagado no chão.

continua após a publicidade

Mauricio Ruffy nocauteou Bobby "King" Green no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esta foi a 12ª vitória de Mauricio Ruffy, que está invicto em sua carreira no UFC. O brasileiro entrou para a organização em maio de 2024 e venceu as três lutas em que disputou no mais famoso octógono do mundo, sendo duas por nocaute e uma por decisão unânime dos juízes.

Além de Mauricio Ruffy, o chileno Ignacio Bahamondes, Justin Gaethje e Rafael Fiziev também levaram o bônus de US$ 50 mil (R$ 286,5 mil) para casa. Bahamondes faturou o prêmio de Performance da Noite, assim com o brasileiro. Já os dois últimos lutadores receberam da organização o título de Luta da Noite.