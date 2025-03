Atleta histórica da ginástica artística, a romena Nadia Comaneci rasgou elogios à campeã olímpica Rebeca Andrade. Nadia foi a primeira ginasta a receber um 10, feito conquistado nos jogos de Montreal, em 1976. A romena disse que a atleta indicada ao Laureus de Retorno do Ano 'define o esporte'. As declarações foram dadas em entrevista ao "Olympics.com".

— Quando ganhou a medalha de ouro Olímpica em Tóquio 2020, eu fui até ela e disse: 'Você se lembra da vez que veio para Oklahoma?' Ela riu. — recordou a veterana que conhceu Rebeca Andrade quando a brasileira era criança.

— Costumamos organizar uma competição chamada ‘Nadia Invitational’, em Oklahoma. Uma competição onde temos de 800 a 1000 crianças competindo. Rebeca Andrade tinha dez anos quando participou do Nadia Invitational. Eu admiro a Rebeca, eu amo a sua ginástica. Ela define o esporte porque tem arte e acrobacia.

Nadia Comaneci comentou sobre a indicação de Rebeca Andrade e Simone Biles ao Prêmio Laureus — a brasileira na categoria Retorno do Ano e a americana na categoria Atleta do Ano — e falou sobre a permanência delas na ginástica artística:

— Elas não se aposentaram oficialmente. Sobre a Simone Biles, a gente sabe: resolve no ano anterior aos Jogos que ela vai querer fazer algo; sobre a Rebeca, acho que ela está interessada em competir em 2028, mas não tenho certeza se ela quer fazer os quatro aparelhos. Teremos que ver qual vai ser a decisão delas, mas seria legal vê-las em Los Angeles.

A veterana ainda relembrou do icônico momento do pódio com Rebeca Andrade e Simone Biles, na disputa do solo nos Jogos Olímpico de Paris 2024. Na ocasião, Rebeca Andrade levou ouro e Simone Biles a medalha de prata:

— Foi um momento histórico no esporte, quando você pôde ver no pódio o ouro de Rebeca no solo, Simone Biles e Jordan Chiles fizeram a reverência daquele jeito! Tudo isso significa respeito.

Rebeca Andrade é indicada ao Prêmio Laureus

No Prêmio Laureus, Rebeca Andrade foi indicada à categoria retorno do ano, que celebra atletas ou equipes que fizeram uma volta histórica ao esporte. A indicação da brasileira é por conta das três medalhas individuais conquistadas em Paris, incluindo um ouro olímpico, após superar três lesões no Ligamento Cruzado Anterior (LCA).

A atleta passou por oito cirurgias antes dos Jogos de Paris e trabalhou com o treinador Francisco Porath, ajustando os planos de treinamento para controlar as dores das lesões. A ginasta conquistou um ouro no solo, duas pratas (individual geral e salto) e um bronze na disputa por equipes.

Além de Rebeca Andrade, os atletas Caeleb Dressel (natação), Lara Gut-Behrami (esqui alpino), Marc Márquez (motociclismo), Rishabh Pant (críquete) e Ariarne Titmus (natação) foram indicados à categoria de retorno do ano. Rebeca Andrade foi a segunda brasileira a ser indicada na categoria, Ronaldo Fenômeno venceu a indicação em 2003.

Considerado o Oscar do esporte, o Prêmio Laureus do Esporte Mundial premia anualmente os melhores atletas do ano. O prêmio possui sete categorias: atleta masculino, atleta feminina, equipe do ano, atleta revelação, retorno do ano, atleta em esporte de ação e atleta com deficiência. Os vencedores são selecionados pelos 1.300 membros do Painel Global de Mídia Laureus.

Em 2025, a cerimônia de premiação será realizada em 21 de abril, em Madri, na Espanha.