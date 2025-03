Oliver Bearman já tem boa experiência na Fórmula 1 como piloto substituto, mas agora terá para valer a oportunidade de mostrar seu valor como titular em uma temporada completa da classe rainha. O britânico se destacou ao substituir Carlos Sainz na Ferrari e, depois, ao assumir o assento da Haas no lugar de Kevin Magnussen em algumas corridas da F1 2024. Depois de mostrar bom ritmo, tanto no time de Maranello quanto na equipe de Kannapolis, garantiu uma vaga no jovem grid da F1 2025. Mas, antes disso, o piloto precisou convencer a mãe de que deveria seguir o seu sonho.

— Eu tinha oito anos. Foi no Buckmore Park, em Kent, e eu estava correndo contra um bando de garotos de 13 anos. Só lembro da pressão de ter todas aquelas pessoas ao meu redor no grid, algumas das quais tinham mais experiência. Mas eu corri bem e esse foi o momento decisivo quando percebemos que eu era rápido e habilidoso — conta, em entrevista ao jornal britânico "Independent".

— Meu pai não precisou ser convencido. Mas minha mãe sim, especialmente quando ela descobriu que eu não faria vestibular — emendou.

— Mas meu pai e eu a convencemos de que eu tinha o que era preciso e, na F1, você só tem uma chance. Você não tem segundas chances neste mundo e sempre pode voltar para a escola. Mas eu não precisei recorrer a isso ainda. Espero que vocês não me vejam em uma sala de aula tão cedo — brincou Bearman.

Oliver Bearman sempre sonhou com a F1

Olhando para 2025, Bearman conta que o ano, em especial, sempre foi uma meta para estar na principal categoria do automobilismo mundial. “Sempre vi este ano como único. Quando comecei na Fórmula 3, em 2022, sabia que tinha três anos para chegar à F1, então 2025 sempre foi minha meta. Claro, cheguei aqui em circunstâncias incomuns depois do ano passado. Tenho muita sorte de estar nesta posição. Mas estou pronto para aproveitar ao máximo”, afirma.

Além da técnica e do mental, o físico também é imprescindível para a F1. Por isso, Bearman contou que está pedalando com o tricampeão do Tour de France, Tadej Pogačar, nas montanhas da Riviera Francesa.

— Pedalar com ele tem sido uma ótima maneira de melhorar minha força física. Também tenho trabalhado muito no meu pescoço. Há um grande passo da Fórmula 2 em termos de quão difícil o carro é quando falamos da sobrecarga no pescoço. Tem sido mais intenso do que estou acostumado, mas é tudo sobre ser capaz de lidar com as exigências do nosso esporte. Você precisa estar no topo — disse o piloto do #87.

Olhando para o futuro, Bearman deixa claro: quer ter uma carreira longa na F1 e isso inclui, é claro, fazer parte da Ferrari no futuro, já que o inglês é um talento da academia de pilotos de Maranello.

— Claro, tenho ligações com a Ferrari e é fácil para as pessoas fazerem essa conexão. Meu objetivo é ter uma carreira muito longa na F1. É minha paixão máxima e sei o quão sortudo sou de estar nesta situação. Quero provar que mereço e, no final das contas, quero me tornar um campeão mundial.

— Mas meu futuro no momento está na Haas e meu principal objetivo agora é apenas pilotar rápido e entregar ótimos resultados. Depois, vamos ver onde isso nos leva — finalizou.

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne. O TL1 está marcado para a noite ainda da quinta-feira (13), a partir das 22h30. O TL2 começa já depois da 0h e, portanto, na madrugada da sexta-feira (14), às 2h. Depois, a situação se repete com o TL3 realizado às 22h30 da sexta-feira, enquanto a classificação define o grid de largada começando às 2h do sábado (15). Por fim, a largada está marcada para a 1h do domingo (16).