Alex "Poatan" Pereira foi derrotado por Magomed Ankalaev, na madrugada de sábado (8) para domingo (9), e perdeu o cinturão do peso meio-pesado do UFC. Após o combate, o lutador brasileiro foi as redes sociais agradecer o apoio que recebeu durante a preparação para a luta e que fará a revanche contra o russo. Além do paulista, Dana White, presidente da organização, confirmou que a segunda luta provavelmente acontecerá.

Após combate em que não conseguiu ter uma sequência de ataques, Alex Poatan publicou um vídeo nas redes sociais onde afirmou que está bem e que vai descansar um pouco, mas que voltará rapidamente. Além disso, agradeceu o apoio e estará melhor para a revanche contra Ankalaev.

- Isso aí pessoal! Algumas marcas, mas estou bem. Descansar um pouco e já estarei voltando como eu sempre fiz, já aconteceu algumas vezes isso comigo, mas estou bem. Agradeço todo o apoio de vocês, todo o carinho, sempre me apoiando - começou Poatan, que prosseguiu.

- Obrigado meu time e é isso pessoal. Vamos fazer essa revanche e ajustar algumas coisas e vou voltar muito melhor. Pode esperar isso - finalizou o lutador.

Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev em luta pelo UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

No pós-luta, ainda no ringue, Alex Poatan foi entrevistado por Joe Rogan, um dos maiores apresentadores dos Estados Unidos. Na fala, o brasileiro discordou do resultado e questionou os métodos de luta de Ankalaev.

- Colocar na grade, não fazer nada e dar vitória para ele influencia todo mundo fazer um jogo desse. As pessoas reclamam do jogo dele, mas se isso faz ganhar, os lutadores vão fazer isso e aí se torna chato e ninguém quer ver. Na grade, eu machuquei mais do que ele machucou, a diferença é que eu estava de costas para grade - disparou o lutador.

Na tradicional coletiva de Dana White após o evento, o presidente do UFC foi perguntado se Alex Poatan terá uma revanche imediata. A resposta de Dana foi rápida, mas positiva.