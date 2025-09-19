O Radar Olímpico desta semana apresenta as competições que vão movimentar os esportes olímpicos nos próximos dias. Os destaques são João Fonseca na Laver Cup, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia no Rio e Mundial de Atletismo. Além disso, o Brasil tem representante no Intercontinental de Basquete. Confira os destaques da semana com o Lance! no Radar Olímpico.

João Fonseca na Laver Cup

O tenista brasileiro, que recentemente conheceu Roger Federer, estreia na Laver Cup nesta sexta-feira (19), às 23h (de Brasília), contra o italiano Flavio Cobolli. João Fonseca, de 19 anos, chega à competição após ótimas atuações na Copa Davies.

A oitava edição da Laver Cup começa nesta sexta (19) e vai até o próximo domingo (21), em São Francisco, nos Estados Unidos. João Fonseca é o tenista mais novo a ser convocado para o campeonato.

João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Circuito Mundial de vôlei de praia no Rio de Janeiro

A etapa do Elite 16 acontece nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, entre 24 e 28 de setembro. A competição marca a despedida de Alison Mamute do vôlei de praia, no mesmo local em que se consagrou campeão olímpico na Rio 2016.

Alison Mamute e Bruno Schmidt, medalha de ouro no Rio 2016 (foto: Divulgação FIVB)

A dupla brasileira formada por Duda e Ana Patrícia também é destaque na competição. A equipe venceu a última etapa do Circuito Brasileiro da modalidade, disputada em João Pessoa, Paraíba, no início de setembro.

continua após a publicidade

Mundial de Atletismo

Apesar de resultados abaixo do esperado no Mundial de Atletismo, em Tóquio, o Brasil ainda tem esperanças de medalha com Alison dos Santos, o Piu, e com Caio Bonfim, da marcha atlética.

Caio Bonfim já foi prata nesta edição do Mundial, na prova de 35 quilômetros. Agora, o brasileiro vai para a disputa no percurso de 20 quilômetros. Enquanto isso, Piu está classificado para a final dos 400m com barreiras.

Caio Bonfim comemorando medalha de prata no Mundial de Atletismo (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Time brasileiro no Intercontinental de Basquete

O Flamengo é o representante do Brasil no Intercontinental de Basquete, o Mundial da modalidade, que acontece em Singapura, entre os dias 18 e 21 de setembro.

O clube é bicampeão da competição e vai em busca do tri. O grupo do Flamengo também tem Illawarra Hawks, da Austrália, e NBA G League United, uma ”seleção” de jogadores da NBA G-League, liga secundária oficial da NBA.

Flamengo na estreia contra NBA G-League (Foto: Divulgação/ FIBA)

Copa das Nações de Futsal em casa

O Brasil é uma das seis seleções que buscam o título da segunda edição da Copa das Nações de Futsal, competição amistosa realizada em Brasília. A seleção brasileira busca o bicampeonato. Além dele, Polônia, Guatemala, França, Paraguai e Costa Rica disputam o torneio, que começou na última quarta-feira (17) e tem a final marcada para domingo (21).

Esta é a primeira competição da seleção brasileira de futsal em casa depois do título do hexacampeonato mundial em 2024, no Uzbequistão, após vitória na final sobre a Argentina.

Seleção Brasileira de Futsal na Copa das Nações (Foto: Jo Marcone/CBF)

Competições sem brasileiros

Apesar da eliminação do Brasil na primeira fase, o Mundial de Vôlei segue a todo vapor e as disputas do mata-mata começam nesta semana. O mesmo vale para o WTA de Seul, que teve Bia Haddad eliminada. A final do torneio está marcada para o próximo domingo (21).

