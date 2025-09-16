João Fonseca encontra ídolo Roger Federer; veja vídeo

Nesta terça-feira (16), João Fonseca, a jovem promessa do esporte nacional, realizou um sonho de infância ao encontrar pessoalmente seu maior ídolo, o lendário Roger Federer. O encontro aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, onde o brasileiro se prepara para sua estreia na Laver Cup, torneio que reúne alguns dos melhores tenistas do mundo.

O registro do encontro foi compartilhado pelo próprio João Fonseca em suas redes sociais, com uma legenda que traduz a emoção do momento: "Foi um prazer finalmente te conhecer, @rogerfederer. 🙏🏻". Nas imagens, o brasileiro de 19 anos e o suíço, dono de 20 títulos de Grand Slam, aparecem sorridentes em uma conversa descontraída.

João Fonseca é o mais novo a ser convocado para a Laver Cup

Roger Federer, um dos idealizadores e embaixadores da Laver Cup, está presente no evento que marcou sua aposentadoria das quadras em 2022. Para o jovem brasileiro, o tenista mais jovem a ser convocado para o torneio em toda a sua história, a oportunidade de estar ao lado de seu ídolo é mais uma página inesquecível em uma temporada de ascensão meteórica.

A admiração de João Fonseca por Federer não é segredo para ninguém. Em diversas entrevistas, o jovem carioca, atual número 42 do mundo, já havia citado o ex-número 1 como sua maior inspiração no esporte, não apenas pelo estilo de jogo elegante e vitorioso, mas também pela postura dentro e fora das quadras.

Agora, na Laver Cup, Fonseca terá a chance de aprender e competir com a elite do tênis mundial. Ele integra o Time Mundo, ao lado de Taylor Fritz (EUA), Alex de Minaur (AUS), Francisco Cerundolo (ARG), Alex Michelsen (EUA) e Reilly Opelka (EUA). A equipe adversária, o Time Europa, contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).

Laver Cup, com João Fonseca, anuncia mais dois nomes (Reprodução)

Depois do torneio americano, o brasileiro, a partir de 1º de outubro, joga o Masters 1000 de Xangai, pela primeira vez. A parir do dia 13 de outubro, o tenista carioca, de 19 anos, joga o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. E, na semana seguinte, o desafio será o ATP 500 da Basileia, na Suíça.