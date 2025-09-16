menu hamburguer
Tênis

João Fonseca encontra ídolo Roger Federer; veja vídeo

João Fonseca realiza sonho e encontra o ídolo Roger Federer

João Fonseca vai debutar na Laver Cup (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca vai debutar na Laver Cup (Divulgação)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Marcelo Velloso,
Dia 16/09/2025
19:45
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (16), João Fonseca, a jovem promessa do esporte nacional, realizou um sonho de infância ao encontrar pessoalmente seu maior ídolo, o lendário Roger Federer. O encontro aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, onde o brasileiro se prepara para sua estreia na Laver Cup, torneio que reúne alguns dos melhores tenistas do mundo.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O registro do encontro foi compartilhado pelo próprio João Fonseca em suas redes sociais, com uma legenda que traduz a emoção do momento: "Foi um prazer finalmente te conhecer, @rogerfederer. 🙏🏻". Nas imagens, o brasileiro de 19 anos e o suíço, dono de 20 títulos de Grand Slam, aparecem sorridentes em uma conversa descontraída.

João Fonseca é o mais novo a ser convocado para a Laver Cup

Roger Federer, um dos idealizadores e embaixadores da Laver Cup, está presente no evento que marcou sua aposentadoria das quadras em 2022. Para o jovem brasileiro, o tenista mais jovem a ser convocado para o torneio em toda a sua história, a oportunidade de estar ao lado de seu ídolo é mais uma página inesquecível em uma temporada de ascensão meteórica.

A admiração de João Fonseca por Federer não é segredo para ninguém. Em diversas entrevistas, o jovem carioca, atual número 42 do mundo, já havia citado o ex-número 1 como sua maior inspiração no esporte, não apenas pelo estilo de jogo elegante e vitorioso, mas também pela postura dentro e fora das quadras.

Agora, na Laver Cup, Fonseca terá a chance de aprender e competir com a elite do tênis mundial. Ele integra o Time Mundo, ao lado de Taylor Fritz (EUA), Alex de Minaur (AUS), Francisco Cerundolo (ARG), Alex Michelsen (EUA) e Reilly Opelka (EUA). A equipe adversária, o Time Europa, contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).

Laver Cup, com João Fonseca, anuncia mais dois nomes (Reprodução)
Laver Cup, com João Fonseca, anuncia mais dois nomes (Reprodução)

Depois do torneio americano, o brasileiro, a partir de 1º de outubro, joga o Masters 1000 de Xangai, pela primeira vez. A parir do dia 13 de outubro, o tenista carioca, de 19 anos, joga o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. E, na semana seguinte, o desafio será o ATP 500 da Basileia, na Suíça.

