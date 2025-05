A cada rodada que passa, João Fonseca vem igualando feitos de grandes nomes em Roland Garros: Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Na estreia, ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz, 28º do mundo e ex-top 6, o brasileiro se tornou o mais jovem desde 2021 a triunfar no torneio. Pois, nesta quinta, com outro triunfo sem perder sets, dessa vez contra o anfitrião Pierre-Hugues Herbert (147º), o carioca, de 18 anos, quebrou uma marca que já durava 20 anos. Desde 2005, quando o recordista Nadal venceu o primeiro de seus 14 títulos, que nenhum tenista de 18 anos ganhava dois jogos no Grand Slam francês sem perder sets.

Galeria de imagens: A vitória de João Fonseca na segunda rodada de Roland Garros

Naquela semana de maio de 2005, o Rei do Saibro tinha 18 anos e 354 dias de vida. Hoje, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira tem 18 anos e 277 dias de vida.

Ainda na quadra, após a vitória sobre o francês, o número 1 do Brasil não segurou as lágrimas, ao falar da mãe, Roberta, e da avó, que acompanharam de perto mais uma façanha:

- Hoje foi aniversário da minha mãe. Minha avó também está aqui. Fiquei mais emocionado quando ela entrou na quadra pra agradecer e vi ela chorando. Só tenho que agradecer a quem me apoiou, a quem acreditou. Nos últimos jogos, muita pressão veio pro meu lado. Só tenho que agradecer minha equipe. Emocionante mesmo, porque é um esporte muito difícil. Estou construindo cada momento - disse o brasileiro.

Com a vitória desta quinta, o carioca já garante o melhor ranking da carreira: 54º (em março, ele chegou ao 59º lugar).







Saque foi uma das armas de João Fonseca



Como na estreia, o saque foi uma das armas de João Fonseca contra o anfitrião. Foram 9 aces, mesmo número de terça-feira, quando superou Hurkacz. O quinto deles foi para fechar o primeiro set (vídeo abaixo):



O francês Pierre-Hugues Herbert na partida contra o brasileiro Joao Fonseca em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)



Na terceira rodada, no sábado, o brasileiro enfrenta o francês Gael Monfils ou o britânico Jack Draper (5º). Os dois medem forças às 15h15 desta quinta.



Jogador dos mais habilidosos e versáteis, um verdadeiro showman, Monfils, ex-número 6, em 2016, atualmente é o 42º do mundo. Com a vitória na estreia, sobre o boliviano Hugo Dellien (90º), o francês bateu um recorde na Era Aberta (desde 1969): o de vitórias em cinco sets em Paris. São, agora 12, em 17.



Monfils desafia algoz de João Fonseca

Com 17 vitórias em 24 jogos em 2025 e um título, no piso rápido de Auckland, na Nova Zelândia, em janeiro, Monfils busca triunfo inédito contra Draper. O único duelo até hoje entre ambos foi na quadra rápida do Masters 1000 do Canadá, de 2022, e o britânico levou a melhor, nas oitavas de final.

Em março, em Indian Wells, Draper impôs a João Fonseca sua primeira derrota no Masters 1000 de Indian Wells, na segunda rodada. O tenista europeu, por sinal, venceu, naquela semana, o troféu mais importante da carreira, o primeiro desse nível de torneio.



Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros





1997 BRA Gustavo Kuerten

1998 ESP Carlos Moyá

1999 USA Andre Agassi

2000 BRA Gustavo Kuerten

2001 BRA Gustavo Kuerten

2002 ESP Albert Costa

2003 ESP Juan Carlos Ferrero

2004 ARG Gastón Gaudio

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

O francês Gael Monfils na vitória sobre o boliviano Hugo Dellien em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)