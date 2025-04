Derrotado por João Fonseca em momentos muito importantes na carreira do número 1 do Brasil, Arthur Fils segue brilhando em Masters 1000 . Caso supere o russo Andrey Rublev, nesta quinta-feira (10), a partir das 6h (de Brasília), em Monte Carlo, o tenista francês, de 20 anos e 15º do mundo, alcançará a terceira fase de quartas de final desse nível de torneio na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Ace do Acioly: A temporada de saibro chegou!

Em fevereiro do ano passado, aos 17 anos e 655º do mundo, contra Fils (36º), triunfo por 6/0 e 6/4, João Fonseca se tornou o mais jovem do país a vencer uma partida de ATP, no Rio Open . O número 1 do Brasil repetiu a dose na estreia do NextGen Finals, em dezembro, em Jidá, na Arábia Saudita, em seu primeiro triunfo diante de um top 20 (naquela semana, o rival era o 20º do planeta). Nesse torneio, aliás, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira (então 145º do mundo) ficou com o título.

Quadrifinalista nos dois primeiros Masters 1000 da temporada (em Indian Wells e Miami), o número 1 da França ainda não chegou a essa fase em Monte Carlo. Ano passado, em sua primeira participação, Fils parou na segunda rodada, superado pelo italiano Lorenzo Musetti.

continua após a publicidade

Nesta semana, o tenista francês estreou vencendo o holandês Tallon Griekspoor (35º), em três sets. Depois, passou pelo italiano Flavio Cobolli (36º) nesta quarta (9). Com essas, o número 1 da França soma 17 vitórias e 16 tropeços em torneios desse nível.

João Fonseca tem quatro vitórias em Masters 1000

Dois anos mais novo que Fils, João Fonseca tem quatro vitórias em sete partidas de Masters 1000. Seu último triunfo, nesse nível de torneio, foi na segunda rodada de Miami, em março, sobre o francês Ugo Humbert, por 6/4 e 6/3. Na estreia, o número 1 do Brasil despachara o americano Learner Tien, mesmo rival da final do NextGen.

continua após a publicidade



Antes de Miami, o pupilo de Guilherme Teixeira superou o britânico Jacob Fearnely (81º) na estreia em Indian Wells. No entanto, na fase seguinte, o carioca perdeu para o campeão britânico Jack Draper (14º).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Fonseca retorna às quadras no Masters 1000 de Madri, que começa no próximo dia 23. Foi lá que, em 2024, o brasileiro venceu sua primeira partida desse nível, contra o americano Alex Michelsen (70º), outro nome da NextGen (vídeo abaixo). Naquela semana, o carioca era apenas o 242º. Hoje, é o 59º.