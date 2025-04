João Fonseca ‘torce’ para Alcaraz em Monte Carlo. Entenda

João Fonseca e Carlos Alcaraz nunca se enfrentaram, mas já chegaram a treinar juntos no ATP Finals de 2023, em Turim, na Itália. Pois, nesta quinta-feira (10), o brasileiro estará na 'torcida' pelo espanhol. Afinal, caso o número 3 do mundo avance às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, o carioca, de 18 anos, não será ultrapassado no ranking. Atualmente, ele é o 59º.

Por ora, o número 1 do Brasil (que volta às quadras em Madri, a partir do dia 23) tem 'secado' bem os concorrentes diretos no ranking em Monte Carlo. Tanto que João Fonseca já viu três pretendentes a ultrapassá-lo caírem logo na estreia: o chinês Yunchaokete Bu e os argentinos Mariano Navone e Camilo Ugo Carabelli.

Com a queda dos três acima, o único que pode ultrapassar João Fonseca no ranking da próxima segunda-feira é o alemão Daniel Altmaier, que derrotou, nesta quarta (9), o experiente francês Richard Gasquet, por 7/5, 5/7 e 6/2. Nesta quinta (10), o 84º do mundo vai desafiar justamente Alcaraz, em torno das 8h (de Brasília), pelas oitavas de final. Um triunfo do tenista da Alemanha levará o brasileiro ao 60º posto.

João Fonseca deve perder pontos nas próximas semanas

A situação do número 1 do Brasil para o ranking do próximo dia 21 será um pouco desfavorável. Na ocasião, a sensação do tênis mundial vai descartar 50 pontos das quartas do ATP 250 de Bucareste, na Romênia, e a queda é bem provável. A boa notícia é que, a partir dali, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira defende muito poucos pontos, apenas a segunda rodada do Masters 1000 de Madri e joga este torneio além do challenger 175 de Estoril, Masters de Roma e Roland Garros.

Alcaraz e Altmaier duelam pela primeira vez em ATP

Único qualifier que chegou às oitavas de Monte Carlo, Altmaier, aos 26 anos, nunca enfrentou Alcaraz em um ATP. Até hoje, o único embate entre eles foi em 2020, no Challenger de Cordenons, na Itália, vencido pelo espanhol por 6/1 e 7/6.

continua após a publicidade

Nesta semana, Altmaier estreara na chave principal surpreendendo o canadense Felix Auger-Aliassime, um dos três recordistas de vitórias na temporada, com 17. No quali, Altmaier eliminou o espanhol Jaume Munar (54º) e o convidado francês Pierre-Hugues Herbert (158º).

Quem avançar do duelo entre o espanhol e o alemão encara, nas quartas de final, o russo Andrey Rublev (9º e campeão em 2023) ou o francês Arthur Fils (15º).