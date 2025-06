Quem a Seleção feminina enfrenta na segunda semana da VNL?

Após concluir a primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) com três vitórias, a Seleção Brasileira entra na segunda parte da competição, em Istambul, na Turquia. As brasileiras enfrentam novas equipes, inclusive a Turquia, derrotada pelo Brasil na disputa da medalha de bronze em Paris 2024. O Lance! traz o histórico dos confrontos e os horários das partidas.

Segunda semana da VNL: jogos do Brasil, histórico, horários e onde assistir

BRASIL x BÉLGICA - QUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO | 10h*

Desde a criação da VNL, em 2018, Brasil e Bélgica já se enfrentaram três vezes. O Brasil venceu somente uma partida, enquanto as belgas fecharam as outras duas em 3 a 0. O último confronto entre as seleções foi em 2021, ainda na fase preliminar.

BRASIL x CANADÁ - SEXTA-FEIRA, 20 DE JUNHO | 13h30*

Brasil e Canadá tiveram três confrontos diretos na VNL. Dessas, o Canadá saiu vitorioso em somente uma ocasião. Foi em 2023, num jogo apertado, encerrado em 3 a 2 para as canandenses. Os demais confrontos foram vencidos pelo Brasil em 3 a 1.

BRASIL x REP. DOMINICANA - SÁBADO, 21 DE JUNHO | 10h*

As seleções tiveram cinco confrontos diretos na VNL. O Brasil tem apenas uma derrota. Nos Jogos Olímpicos de Paris, as dominicanas perderam por 3 a 0. Já nos Jogos Panamericanos de Santiago, em 2023, o Brasil foi derrotado por 3 a 0.

BRASIL x TURQUIA - DOMINGO, 22 DE JUNHO | 13h30*

Da segunda semana, a Turquia foi a seleção que as brasileiras enfrentaram mais vezes na VNL. Foram oito jogos desde 2018. O Brasil venceu cinco dessas partidas, incluindo a última. Nas Olimpíadas de Paris 2024, as brasileiras saíram vitoriosas contra as turcas e levaram a medalha de Bronze. Esta será, provavelmente, a disputa mais difícil do Brasil na etapa.

*Os jogos serão transmitidos no SporTV 2 | Horários de Brasília