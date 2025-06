Astro da NBA aparece com camisa autografada por Neymar

No último domingo, o astro da NBA, Klay Thompson, apareceu com uma camisa autografada pelo craque brasileiro e camisa 10 do Santos, Neymar Júnior, nas redes socias. O post foi feito por Pedro Velasco, amigo pessoal de Neymar.

continua após a publicidade

Klay Thompson vestindo camisa autografada por Neymar (Foto: Reprodução / Instagram)

A imagem que rapidamente repercutiu nas redes sociais, demonstra a admiração entre ícones do esporte e serve como um lembrete do status de Thompson como um dos maiores jogadores de sua geração na NBA.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Klay Thompson é um dos jogadores mais impactantes da NBA nos últimos anos. Ao longo de sua carreira, acumulou uma vasta coleção de títulos e feitos, solidificando sua posição como um dos melhores arremessadores da liga. Klay Thompson ajudou o Warriors a conquistar quatro campeonatos da NBA (2015, 2017, 2018 e 2022). Ele tambem foi 5x NBA All-Star, 2x All-NBA Third Team , e 1x NBA All-Defensive Second Team. O jogador também detém recordes notáveis como o Recorde de mais pontos em um único quarto na história da NBA (37 pontos) e Recorde de mais arremessos de três pontos convertidos em um único jogo na história da NBA (14 arremessos).

continua após a publicidade

Lembrando que não é a primeira vez que Neymar aparece com um astro da NBA. O craque brasileiro é muito amigo de Jimmy Butler, ala do Golden State Warriors. A relação entre Butler e Neymar é bem conhecida no mundo esportivo. Jimmy Butler já postou fotos usando a camisa da Seleção Brasileira personalizada com o nome de Neymar e também o uniforme do Santos com seu próprio nome e o número 11, em homenagem ao jogador. Além disso, quando Butler foi apresentado como novo reforço do Golden State Warriors, ele revelou que usaria a camisa de número 10 por conta de Neymar.

Neymar e Jimmy Butler (Foto: Reprodução/Instagram)

A amizade entre os dois acontece fora das quadras e os campos. Butler ja chegou a afirmar em entrevistas que vê Neymar "como um irmão". Neymar, por sua vez, já foi visto em jogos da NBA vestindo camisas em apoio a Butler.