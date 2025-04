Mais do que os US$ 20.820 pela vitória na estreia, Nicolas Jarry (57º do mundo) ganhou, certamente, a admiração de todos que viram sua partida contra o alemão Daniel Altmaier. Afinal, o tenista chileno, que não vencia uma partida há dois meses, protagonizou um belo gesto em seu triunfo por 6/3 e 6/2, nesta quinta-feira (24), no Masters 1000 de Madri.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No sexto game da partida, quando se preparava para receber um saque, o chileno, de 29 anos, parou para socorrer uma boleira, que passava mal. Não poderia ser diferente: a atitude foi aplaudida pelos torcedores. Confira o vídeo abaixo.

Com a vitória, sua primeira em quatro participações no torneio, o chileno avançou e vai enfrentar, na segunda rodada, o experiente búlgaro Grigor Dimitrov, de 33 anos e 15º favorito. Será um tira-teima, já que o confronto direto está empatado em 2 a 2. O tenista da Bulgária levou a melhor no último duelo, há duas semanas, em Monte Carlo: 6/3 e 6/4.

Jarry não vencia uma partida desde a estreia no Rio Open, em fevereiro: 4/6, 6/3 e 6/4 contra o argentino Juan Manuel Cerundolo. Depois, ele perdeu nas estreias em Santiago, Bucareste, Madri e Barcelona.

Alcaraz anuncia desistência

Carlos Alcaraz, número três do mundo, atual campeão em Monte Carlo, está fora do Masters 1000 de Madri. O espanhol anunciou nesta quinta-feira (24) sua desistência do torneio devido a uma pequena ruptura no adutor da perna direita, lesão sofrida durante a final do ATP 500 de Barcelona, domingo, onde foi derrotado pelo dinamarquês Holger Rune.

— Depois de algumas corridas, notei algo no meu adutor direito. O alarme disparou e ficou difícil manter a concentração no jogo. Avaliamos se seria possível jogar aqui sem riscos. Fiz tudo que era possível, mas não melhorou muito nos últimos dias. Temos que escutar o corpo. Na minha cabeça quero ir a Roma, estar 100% para jogar lá. Vamos ver como evolui a lesão. Quero voltar a treinar na próxima semana — explicou Alcaraz depois da partida.