Bia Haddad acaba com a má fase e avança em Madri; vídeo

Bia Haddad Maia, número 19 do mundo, voltou e sorrir nesta quinta-feira. Depois de três meses, a brasileira voltou a vencer uma partida e garantiu vaga na terceira rodada do WTA 1000 de Madri, na Espanha. A paulistana derrotou a qualifier americana Bernarda Pera, 81ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6 6/3 e 6/1, após 1h57min, na quadra 5 do complexo da Caja Mágica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A brasileira tinha nove derrotas consecutivas no circuito, levando quatro pneus no caminho e com baixa total de confiança. Ela não vencia desde a segunda rodada do Australian Open quando havia batido a russa Erika Andreeva.

Terceira vitória de Bia Haddad em 2025

Agora, Bia soma sua terceira vitória em 15 jogos na temporada e vai enfrentar, no sábado, pela terceira fase, a suíça Belinda Bencic, ex-top 10 e atual 42ª colocada, que derrotou a cabeça de chave 20, a dinamarquesa Clara Tauson, por um dupo 7/5. Bencic lidera por 2 a 1 no confronto direto, tendo vencido a última em 2023 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Bia ganhou em Toronto, no Canadá, em 2022.

continua após a publicidade

O jogo

Bia começou o jogo apática cometendo duplas-faltas e erros e sem aproveitar uma chance que teve no quarto game. Pera abriu 2 a 0, ampliou para 5 a 1 e fechou por 6/2.

No segundo set a brasileira foi confirmando, abriu uma quebra na terceira e última chance com gande devolução no sexto game. Ela abriu 5 a 2 e fechou o set sem problemas por 6/3. Bia largou firme no terceiro set, saiu quebrando, e a atitude positiva voltou junto com o apoio da torcida brasileira. Uma nova quebra veio para ampiar para 5 a 1 e o triunfo a seguir também na devolução para espantar a zica e devolver o sorriso da paulistana.

continua após a publicidade