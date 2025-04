Carlos Alcaraz, número três do mundo, está fora do Masters 1000 de Madri. O espanhol anunciou nesta quinta-feira (24) sua desistência do torneio devido a uma pequena ruptura no adutor da perna direita, lesão sofrida durante a final do ATP 500 de Barcelona, onde foi derrotado por Holger Rune. A informação é do jornal espanhol “Marca”.

Após realizar exames de ressonância magnética no início da semana, Alcaraz não conseguiu retomar os treinos e participou apenas de compromissos promocionais ligados ao lançamento de seu documentário na Netflix.

— Depois de algumas corridas, notei algo no meu adutor direito. O alarme disparou e ficou difícil manter a concentração no jogo. Avaliamos se seria possível jogar aqui sem riscos. Fiz tudo que era possível, mas não melhorou muito nos últimos dias. Temos que escutar o corpo. Na minha cabeça quero ir a Roma, estar 100% para jogar lá. Vamos ver como evolui a lesão. Quero voltar a treinar na próxima semana — explicou Alcaraz depois da partida.

Com a desistência, Alcaraz perderá os 200 pontos conquistados nas quartas de final do torneio em 2024. A ausência também abre caminho para Alexander Zverev ampliar sua vantagem na vice-liderança do ranking da ATP.

Carlos Alcaraz em Monte Carlo, em Mônaco (Foto: Valery HACHE / AFP)

A vaga de Alcaraz no torneio será ocupada por um lucky-loser, que entrará direto na segunda rodada. A participação do espanhol no Masters 1000 de Roma, marcado para começar em 7 de maio, ainda é incerta.

Madrid Open 2025

A competição iniciou na quarta-feira (23) e está com a final marcada para o dia 3 de maio. O Masters 1000 disputado em solo espanhol, realizado no saibro, contará com a presença dos brasileiros João Fonseca e Bia Haddad, ambos já classificados para a chave principal. As partidas estão sendo transmitidas ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

João Fonseca fará sua estreia no Aberto de Madri 2025 nesta quinta-feira (24), enfrentando o dinamarquês Elmer Möller.

O torneio integra a série de competições no saibro que antecedem Roland Garros, o Grand Slam de Paris, em maio. Depois do evento em Madri, o circuito segue para o Masters 1000 de Roma, na Itália.