Guilherme Caribé e Stephanie Balduccini foram os grandes destaques do 3º dia do Troféu Maria Lenk, que acontece no Parque Aquático do Clube de Regatas do Flamengo, nesta quarta-feira (23). Os brasileiros lideraram suas categorias no 100m livres e conquistaram o índice necessário para o Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Além disso, Caribé ainda superou César Cielo no recorde de campeonato após 16 anos do feito.

Quatro nadadores garantem índice nos 400m livre para o Mundial de Singapura

Assim como Caribé e Balduccini, o veterano João Gomes Jr. conseguiu por 10 décimos abaixo a marca necessária para o índice exigido no Mundial de Singapura. O atleta de 39 anos, do Pinheiros, venceu os 50m peito com 27s23. Até o momento, seis nadadores garantiram o índice pedido para a competição internacional.

Ambos do Unisanta, universidade de Santos, em São Paulo, Guilherme e Stephanie também marcaram o nome na história da categoria. O brasileiro foi o vencedor o 100m livre masculino, alcançando seu melhor tempo do ano, com 47s10, que superou o recorde de campeonato de César Cielo. Apesar disso, ainda ficou 2 décimos do recorde sul-americano que pertence a Cielo.

Já nos 100m livre feminino, Balduccini foi o grande nome do terceiro dia do Troféu Maria Lenk. Durante a eliminatória de manhã, a brasileira dominou a piscina para liderar a classificação para a Final A no fim do dia. Na ocasião, ela superou duas marcas de expressão em sua atuação que rendeu 53s87: se tornou a primeira do Brasil a nadar nesta categoria em menos de 54 segundos e registrou um novo recorde sul-americano.

Stephanie Balducci vence os 100m livre feminino (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Outros atletas brasileiros que alcançaram o índice

Antes do início do terceiro dia, nesta quarta-feira (23), quatro brasileiros já haviam garantido o feito mais esperado no Troféu Maria Lenk. Mafê Costa, Gabi Roncatto, Guilherme Costa e Stephan Steverink alcançaram o índice mundial na prova dos 400m livre.

Mafê Costa, que foi finalista olímpica nos 400m livre em Paris, fez o tempo de 4min06s30 na abertura do Maria Lenk e venceu a prova. Gabrielle Roncatto nadou para 4min06s53 e foi a segunda colocada. As duas superaram a marca de 4min10s23, a mínima exigida para classificar ao Mundial.

Mais um finalista olímpico em 2024, Guilherme Costa, o Cachorrão, fez tempo de 3min45s35, superando com tranquilidade a marca mínima de 3min48s15. Stephan Steverink, do Flamengo, fechou com 3min47s21, e também garantiu o índice para o Mundial.

O Mundial de Singapura

O Mundial de Esportes Aquáticos acontece entre os dias 11 de julho e 3 de agosto, em Singapura, e é a primeira grande competição internacional no ciclo olímpico rumo a Los Angels 2028. De acordo com critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), apenas 12 nadadores representarão o Brasil no Mundial.