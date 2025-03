No funil que é o circuito mundial do tênis, ser muito jovem e, ainda assim, se destacar é um feito raríssimo. Pois João Fonseca, aos 18 anos, que, na última segunda-feira, chegou ao top 60, seu melhor ranking até hoje, é o mais perfeito exemplo disso, na atualidade. Tanto que todos os outros tenistas classificados entre os 305 principais do mundo são mais velhos que o brasileiro. Vale lembrar que, no início de 2024, esse fenômeno mundial era apenas o 730º do planeta, e sua ascensão meteórica vem atraindo os holofotes da modalidade.

Depois de João Fonseca, o próximo tenista com 18 anos é o norueguês Nicolai Budkov Kjaer, apenas o 306º do mundo, campeão juvenil de Wimbledon ano pasado. E a trinca dos atletas mais bem rankeados com essa idade é fechada com o japonês Rei Sakamoto, o 330º, campeão juvenil do Aberto da Austrália de 2024.

João Fonseca tem números muito superiores a Sakamoto e Kjaer

Embora tenha nascido em 2006, assim como o tenista natural na cidade de Oslo, na Noruega, e o de Nagoya, no Japão, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, como o ranking sugere, tem números bem mais expressivos que esses dois. O brasileiro soma 18 vitórias em 30 jogos como profissional (contando apenas os ATP's, Masters 1000 e Grand Slams), com sete desses triunfos em 11 partidas na atual temporada. Isso sem falar no primeiro ATP da carreira, conquistado em fevereiro, em Buenos Aires.

Já Sakamoto, nascido em 24 de junho de 2006, ainda não sabe o que é ganhar uma partida em ATP, e o norueguês, que veio ao mundo em 1º de setembro do mesmo ano, tem duas vitórias em seis jogos como profissional (em 2025, são duas derrotas em duas partidas).

Kjaer foi campeão do Challenger de Glasgow (Divulgação)

Nesta semana, João Fonseca, campeão do Challenger de Phoenix, no domingo, disputa, pela primeira vez, o Masters 1000 de Miami. O adversário na estreia será o americano Learner Tien (66º, de 19 anos).

