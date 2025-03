A chave principal do Masters 1000 de Miami foi divulgada nesta segunda-feira (17). A competição, que contará com grandes nomes do tênis mundial, tem início agendado para quarta-feira (19) no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida (EUA). Além de João Fonseca, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz são presenças confirmadas no torneio; ambos tenistas do top-10 do ranking ATP estão na mesma chave.

Djokovic foi eleito o cabeça de chave 4 após sua subida no ranking ao quinto lugar e a ausência de Jannik Sinner por suspensão por doping. O sérvio enfrentará o compatriota Hasmad Medjedovic, 73º, ou o australiano Rinky Hijikata, 86º colocado, que disputarão a fase 128 do ATP de Miami.

Vale destacar que o confronto contra Medjedovic, também da Sérvia, seria inédito, já diante de Hijikata, Djokovic tem um jogo e uma vitória este ano em Brisbane, na Austrália. Após o primeiro duelo, Nole pode encarar na terceira rodada o norte-americano Alex Michelsen.

Caso chegue nas oitavas possíveis, os duelos são contra o canadense Felix Aliassime ou o italiano Lorenzo Musetti. Já confirmados no torneio, o russo Daniil Medvedev e o grego Stefanos Tsitsipas só encontrariam Djokovic nas quartas de final. Carlos Alcaraz só poderá enfrentar o sérvio em caso de ambos chegarem a semifinal.

Djokovic e Alcaraz já haviam caído do mesmo lado no Australian Open, onde ele derrotou o espanhol nas quartas. Assim como em Indian Wells. No entanto, Djokovic acabou eliminado em sua estreia contra o holandês Botic Van de Zandschulp, e o confronto não aconteceu.

Confrontos de Carlos Alcaraz no ATP de Miami

Alcaraz fará sua estreia contra o belga David Goffin ou o australiano Alexandar Vukic. A seguir, Brandon Nakashima pode ser adversário de terceira fase, além Grigor Dimitrov ou Karen Khachanov nas oitavas. Nas quartas pode ter Tommy Paul ou Casper Ruud como melhores ranqueados.

