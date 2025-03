Embalado pelo melhor ranking da carreira, 60º, por conta do título do Challenger de Phoenix, no Arizona, João Fonseca está pronto para estrear no Masters 1000 de Miami. E o primeiro adversário desse carioca, de 18 anos, será um 'velho' conhecido: o anfitrião Learner Tien (66º), de 19 anos.

Foi contra esse mesmo rival, em 2023, que o brasileiro conquistou o US Open juvenil. Em dezembro de 2024, Tien cruzou duas vezes o caminho de João Fonseca no NextGen Finals, na Arábia Saudita. O número 1 do Brasil venceu os dois encontros, o último deles na grande final.

Em 2025, Tien estreou caindo na primeira rodada do ATP de Hong Kong, diante do britânico Cameron Norrie. No torneio seguinte, no entanto, no Aberto da Austrália, furou o qualifying (ganhando três jogos) e chegou às oitavas de final. Curiosamente, o algoz do americano em Melbourne foi o mesmo de João Fonseca na segunda rodada: o italiano Lorenzo Sonego. Até agora, o americano soma 6 vitórias e cinco derrotas na temporada, enquanto Fonseca tem sete triunfos em 11 partidas (contando apenas os ATP's, Grand Slams e Masters 1000).

Há duas semanas, em Indian Wells, enquanto o americano caiu na estreia (para o argentino Mariano Navonne), o brasileiro chegou à segunda rodada, parando diante do campeão, o britânico Jack Draper.



Caso derrote novamente o rival, João Fonseca terá pela frente, na segunda rodada, o francês Ugo Humbert (20º). Mês passado, o brasileiro foi derrotado pelo rival na Copa Davis, na França, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

João Fonseca tenta chegar pela primeira vez à terceira rodada em Masters

O torneio na Flórida será a terceira participação do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em Masters 1000 na carreira. A estreia foi ano passado, em Madri, no saibro, quando venceu o americano Alex Michelsen na estreia e parou, na fase seguinte, diante do britânico Cameron Norrie. Há duas semanas, o brasileiro parou diante de Draper em Indian Wells.

Thiago Wild estreia contra francês

Em Miami, o paranaense Thiago Wild (96º) terá um francês pela frente na estreia. Será Quentin Halys (57º), em confronto inédito. Quem avançar enfrenta o italiano Lorenzo Musetti (16º) na segunda rodada.



Essa será a quarta participação de Wild no torneio na Flórida. Sua melhor campanha foi em 2024, quando furou o quali e alcançou a terceira rodada, caindo diante do chileno Nicolas Jarry. Já em 2021 e 2022, o brasileiro parou na estreia.

Djokovic vai em busca do sétimo troféu em Miami

A 40ª edição do Miami Open pode ter significado muito especial, também, para Novak Djokovic. Caso seja campeão, o sérvio se isolará como o recordista de títulos do torneio. Atualmente, ele e a lenda americana Andre Agassi têm seis conquistas.

Sem ser campeão desde a Olimpíada de Paris, em agosto do ano passado, o ex-líder do ranking vai em busca do 100º troféu na carreira.