É raríssimo surgir um talento tão jovem quanto João Fonseca no tênis. Tanto que os feitos que esse carioca, de 18 anos e seis meses, tem alcançado são maiores até mesmo que os do ídolo Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros e ex-líder do ranking, quando tinha a mesma idade. Em quase 20 anos de carreira, o maior nome do tênis nacional masculino de todos os tempos venceu 20 títulos de simples, com destaque para os três Grand Slams e a Masters Cup de Lisboa, em 2000.

continua após a publicidade

➡️ Definido o primeiro rival de João Fonseca no Masters 1000 de Miami

Como o próprio já disse em entrevistas, a trajetória de Guga, em especial o primeiro título no Grand Slam francês, surpreendeu até ele mesmo. Na época, o tenista catarinense era apenas o 66º do mundo, jamais havia disputado uma final de ATP e, duas semanas antes de fazer história em Paris, havia conquistado seu segundo título do Challenger de Curitiba. Em novembro de 1996, o brasileiro conquistou seu primeiro torneio desse nível, em Campinas. Ou seja, o melhor jogador da história do tênis nacional masculino de todos os tempos foi campeão em sua primeira final de ATP justamente em um Slam, fato dos mais raros na modalidade.

O Manezinho da Ilha tinha 20 anos e nove meses quando ergueu o primeiro de seus três títulos de Majors. A rigor, até ali, o maior feito do brasileiro foi ter, em 1996, ter ajudado o país a derrotar a temida Áustria na Copa Davis, garantindo a classificação ao Grupo Mundial (Primeira Divisão).

continua após a publicidade

Profissional desde 1995, Guga só foi vencer a primeira partida de ATP na temporada seguinte. Mais precisamente, nos dois primeiros dias de abril, aos 19 anos e sete meses, pela Copa Davis, o ex-líder do ranking mundial (então 173º do planeta) venceu os venezuelanos Nicolas Pereira (92º) e Jimy Szymanski (303º). Até ali, o ídolo nacional só havia disputado Challengers (torneios abaixo, em importância, pontuação e premiação, dos ATP's, Masters 1000 e Grand Slams).

Como juvenil, o ídolo nacional chegou a ser número 3 do mundo e, em Grand Slams, seu maior feito havia sido o título de duplas em Paris, em 1994, ao lado do equatoriano Nicolas Lapentti, um de seus maiores amigos no circuito. No mesmo ano, foi vice-campeão do Orange Bowl, um dos principais torneios da categoria ao redor do mundo.

continua após a publicidade

João Fonseca foi líder do ranking mundial juvenil

João Fonseca, por sua vez, foi líder do ranking mundial juvenil e, nessa categoria, ajudou o país a conquistar a Copa Davis, em 2022, e, no ano seguinte, foi campeão do US Open.

Hoje, aos 18 anos e seis meses, o tenista carioca é o 60º do mundo (o caçula entre os 300 melhores do ranking) e já tem um troféu de ATP, conquistado em Buenos Aires, mês passado, tornando-se o mais jovem do país a alcançar tal feito. Na história, ele é o décimo mais jovem a ser campeão. Um mês antes, em janeiro, em sua estreia em Grand Slams, ao vencer o russo Andrey Rublev (9º do mundo), João Fonseca se tornou o mais jovem desde o início do ranking, em 1973, a derrotar um top 10 no Aberto da Austrália.

Em 2024, no Rio Open, contra o francês Arthur Fils, João Fonseca conquistou sua primeira vitória em um ATP, aos 17 anos e sete meses.

Brasileiro pronto para a estreia em Miami

Nesta semana, o número 60 do mundo e melhor do país na atualidade disputa pela primeira vez o Mastersd 1000 de Miami, onde Guga se tornou o único brasileiro a chegar à final, em 2000. Na estreia, o adversário de João Fonseca será o anfitrião Learner Tien (66º). Foi contra o mesmo rival que o atleta da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, conquistou o NexGen Finals, em dezembro, e o US Open juvenil, em 2023.

No dia 22 de dezembro de 2024, na Arábia Saudita, o brasileiro se tornou o primeiro do continente a vencer o NextGen Finals, torneio que reúne os oito melhores sub-20 do mundo. Apenas o italiano Jannick Sinner (líder do ranking) e o espanhol Carlos Alcaraz (3º) haviam conquistado o torneio aos 18 anos, como João Fonseca.

Primeira vitória em ATP

Guga: 19 anos e sete meses

João Fonseca: 17 anos e seis meses



Primeiro título de ATP

Guga: 20 anos e nove meses (Grand Slam)

João Fonseca: 18 anos e cinco meses



Feitos como juvenil

Guga: Número 3 do mundo e campeão de duplas de Roland Garros (94)

João Fonseca: Líder do ranking, vencedor da Copa Davis e campeão de simples do US Open (2023)



Os 10 mais jovens campeões de ATP:

Lleyton Hewitt (AUS): 16 anos, 10 meses e 18 dias – 1998 Adelaide

Andrei Medvedev (UCR): 17 anos, 9 meses e 21 dias – 1992 Genoa

Andrei Medvedev (UCR): 17 anos, 10 meses e 19 days – 1992 Stuttgart-2

Andrei Medvedev (UCR): 18 anos e 20 dias – 1992 Bordeaux

Kei Nishikori (JAP): 18 anos, 1 mês e 19 dias – 2008 Delray Beach

Rafael Nadal (ESP): 18 anos, 2 meses e 12 dias – 2004 Sopot (6648 dias)

Lleyton Hewitt (AUS): 18 anos, 2 meses e 15 dias – 1999 Delray Beach (6648 dias)

Carlos Alcaraz (ESP): 18 anos, 2 meses e 20 dias – 2021 Umag

Michael Chang (EUA): 18 anos, 5 meses e 7 dias – 1990 ATP Masters 1000 Toronto

João Fonseca (BRA): 18 anos, 5 meses e 26 dias – 2025 ATP Buenos Aires