Quem é o adversário de João Fonseca na estreia em Miami

Semana passada, na campanha do título do Challenger de Phoenix, no Arizona, João Fonseca venceu cinco adversários contra os quais jamais havia medido forças. Dessa vez, em sua primeira participação no Masters 1000 de Miami, a estreia do brasileiro, de 18 anos e 60º do mundo, será diante de um rival que lhe traz ótimas lembranças, o anfitrião Learner Tien (66º), de 19.

No dia 22 de dezembro de 2024, foi graças a uma vitória sobre Tien que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira ergueu o troféu do NextGen Finals, na Arábia Saudita, o torneio que reúne os oito melhores sub-20 do mundo. Na fase de grupos do mesmo torneio, o brasileiro também derrotara o adversário.

Em 2023, ainda pelo circuito juvenil, Tien derrotou o tenista nascido em Ipanema nas quartas de final de Roland Garros, mas João Fonseca deu o troco na decisão do US Open, sua maior façanha antes de se profissionalizar.

Filho de uma professora (Huyen), daí o nome Learner (aprendiz, em Inglês), o americano tem uma irmã que se Justice (justiça), já que o patriarca da família, Khuong, é advogado. E foi o pai do tenista que o levou, dos 10 para os 11 anos, para o programa de desenvolvimento da USTA, a Associação de Tênis dos EUA.

Rival de João Fonseca venceu vice-líder em fevereiro

Mês passado, Tien conquistou, no ATP 500 de Acapulco, no México, a maior vitória na carreira, ao superar o alemão Alexander Zverev, vice-líder do ranking, nas oitavas de final. O americano havia furado o quali do torneio mexicano e chegou às quartas de final, parando diante do tcheco Tomas Machac.

Thien é o mais jovem desde 2005 a chegar às oitavas na Austrália

João Fonseca, por sua vez, estreou no Aberto da Austrália, em janeiro, derrotando o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo. Até hoje, é o maior triunfo do brasileiro como profissional.

Ainda em busca da primeira final de ATP, enquanto o tenista carioca foi campeão em Buenos Aires, em fevereiro, Thien já tem melhor campanha que João Fonseca em Grand Slams. Em janeiro, em Melbourne, em sua quarta participação em um torneio Major, a primeira na Austrália, o americano furou o qualifying (venceu três jogos) e alcançou as oitavas de final, tornando-se o mais jovem desde o espanhol Rafael Nadal, em 2005, a chegar tão longe no torneio. Uma curiosidade foi que o algoz de Thien no Aberto da Austrália foi o mesmo do tenista carioca na segunda rodada, o italiano Lorenzo Sonego.

Ambos convidados, o americano e o brasileiro disputam, pela primeira vez, a chave principal de Miami. Dois anos atrás, o anfitrião chegou a jogar o qualifying, mas perdeu na estreia para o alemão Jan-Lennard Struff, o mesmo que João Fonseca superou nas oitavas de final do Challenger de Phoenix, semana passada.