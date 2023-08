A temporada 23/24 do NBB (Novo Basquete Brasil) será iniciada no dia 21 de outubro. O calendário oficial, com a data de todas as partidas, será divulgado ainda no mês de agosto. Com transmissão da "ESPN", do "SporTV" e do YouTube da Liga Nacional de Basquete, o torneio terá a sua maior edição na história, com 19 equipes participantes.