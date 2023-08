- É uma responsabilidade grande estar no processo de retomada do Vasco, temos que ter os pés no chão e alinhar bem as perspectivas. É um time que estava parado. A gente quer montar uma estrutura forte e mostrar um novo Vasco da Gama, com um projeto sustentável e responsável de basquete. Com isso, tem uma camisa do Vasco com um peso gigante, então temos que ter uma equipe aguerrida, compromissada e que vai honrar a camisa - disse o técnico após o encerramento das atividades.