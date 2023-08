Juliana Vieira, estreante em mundiais, conquistou uma vitória inédita no Campeonato Mundial de badminton, nesta terça-feira (22), em Copenhague, na Dinamarca. Com o triunfo, se tornou a primeira brasileira a conseguir vencer na chave de simples em Copas da modalidade. O experiente e maior destaque deste esporte, Ygor Coelho - que também venceu em sua estreia - perdeu para o terceiro melhor do ranking.