- Isso me entristece muito. As pessoas são muito vaidosas, isso está atrapalhando o crescimento do esporte da bola laranja. É preciso, urgentemente, de um seminário para discutirmos os melhores caminhos para o basquete voltar a crescer. Essa briga fez com que nenhuma equipe brasileira dispute a Liga Sul americana. Lamentável! - afirmou, sem especificar quem seriam as pessoas citadas.