O Circuito das Américas, atual palco do Grande Prêmio dos Estados Unidos, recebe a Fórmula 1 neste final de semana pela 19ª etapa da temporada de 2024. O circuito de Austin, o primeiro projetado e construído para receber a elite do automobilismo na América do Norte, é um dos mais modernos do calendário, além de ser marcado pela combinação de curvas e retas de alta aceleração.

Além da corrida tradicional de domingo (20), no GP dos EUA, as equipes contarão com a inclusão da corrida Sprint, que é mais uma oportunidade de acumular pontos, extremamente importante para o momento da competição. Para a etapa, a Pirelli selecionou três compostos de pneus intermediários: C2 Duro, C3 Médio e C4 Macio. A partir dessa escolha, é possível esperar algumas estratégias das equipes. O Lance! explica os detalhes importantes e as possibilidades. Confira:

🏎️ PISTA

Capital do estado do Texas, nos Estados Unidos, Austin recebe a Fórmula 1 e o GP dos EUA desde 2012. A pista tem 5.513 Km de extensão, além de 20 curvas - tanto para esquerda quanto para direita -, que serão percorridos por 56 voltas. Além de ser uma pista marcada pela variedade de elevações, que desafiam os pilotos desde o primeiro setor.

Por ser projetado por Herman Tilke, o Circuito das Américas é marcado por um compilado de curvas "copiadas" de outras pistas do calendário. Em Austin, a larga primeira curva é inspirada na Eau Rouge, de Spa-Francorchamps, seguida pelas curvas três a seis, uma sequência de Silverstone, a Maggots and Becketts. Assim como o setor entre a 16 e a 18, que imitam a curva oito do Istambul Park, no GP da Turquia, conhecida por ser uma das mais longas do mundo do automobilismo.

Vale lembrar que foi recém-finalizado o processo de reforma do asfalto, nas seções entre as curvas 9 e 12, 16 e 3, onde ficam as retas mais extensas de todo circuito, além de ser a área de ativação do DRS. Esta melhora no asfalto pode gerar alterações de expectativas e estratégias para este fim de semana, já que a abrasividade da pista pode mudar com a superfície mais lisa, se for comparado ao ano anterior.

Circuito dos Américas, no GP dos Estados Unidos (Foto: Divulgação/Fórmula 1)

🏎️ CLIMA

Além disso, temos a questão climática e o impacto do calor na gestão dos pneus. Para o GP dos Estados Unidos da temporada de 2024, a previsão do fim de semana é de altas temperaturas, entre 29°C e 30°C, com algumas nuvens. Em relação à possibilidade de chuva, as chances são baixas, com máxima no sábado (19) de 6%, apesar das rajadas de vento podendo chegar a 20Km/h.

As altas temperaturas só intensificam a necessidade de preservação dos pneus, devido ao número grande de curvas de alta velocidade do Circuito das Américas. Vale lembrar, também, que por mais que a previsão seja de calor, Austin é conhecido pela oscilação considerável de um dia para o outro.

Carlos Sainz no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

🏎️ PNEUS E PARADAS

Para a corrida deste fim de semana, a Pirelli selecionou os compostos intermediários da gama: C2 (Duro), C3 (Médio) e C4 (Macio) -, além dos compostos para o caso de mudanças de tempo, o que é provável. No entanto, como é etapa de Sprint, cada piloto terá "apenas" 12 conjuntos de pneus, sendo dois conjuntos de pneus duros (marcados em branco), quatro de médios (marcados em amarelo) e seis de macios (marcados em vermelho).

Para o GP dos Estados Unidos, é comum que os pilotos escolham estratégias de apenas uma ou duas trocas de pneus. No entanto, a reforma do asfalto pode interferir diretamente na escolha de cada equipe, já que será "novidade" como os pneus serão afetados pela nova superfície.

Segundo a prévia da etapa da própria Pirelli, é esperado que as cargas no Circuito das Américas sejam distribuídas de forma bastante uniforme entre os eixos dianteiro e traseiro e são mais laterais do que verticais.

Na temporada passada, a escolha principal dos pilotos foram os compostos médios na corrida curta de sábado, com poucos utilizando o macio. Na maioria, os macios foram deixados para a corrida principal, para uma possível necessidade do ponto adicional na corrida mais rápida.

Previsão da Pirelli para o GP dos Estados Unidos de 2024 (Foto: Divulgação/Pirelli)

🏎️ ULTRAPASSAGENS E CURIOSIDADES

Além de todos os pontos apresentados acima, as ultrapassagens são detalhes importantes em Austin, que normalmente é marcado por um bom número de duelos e passadas. Em 2023, o GP dos Estados Unidos registrou 39 ultrapassagens, além das 59, que aconteceram no ano anterior. Vale destacar que os dois pontos principais de ultrapassagens na pista são a curva 1 e 12 do circuito.

As curvas em altas velocidades são extremamente desafiadoras para os pilotos, devido à grande perda da pressão aerodinâmica - o downforce - durante as turbulências, o que pode gerar perda de desempenho do carro. Por esse motivo, em Austin, o DRS é essencial para anular pelo menos uma parte do problema.

Além da velocidade, a variedade de elevações é ponto marcante no circuito, que conta com 41 metros de elevação já no primeiro setor. A íngreme subida inicia uma curva cega para a esquerda, uma das mais desafiadoras dos Estados Unidos, e que costuma criar emoções na corrida.

Outra estratégia forte no circuito é o undercut, que é quando o piloto para voltas antes para ultrapassar o carro à frente. Em Austin, o artifício é eficiente, principalmente por causa da diferença entre os pneus novos e usados.

Ultrapassagens são comuns no GP dos Estados Unidos (Foto: AFP)

🏎️ PROGRAMAÇÃO DO GP DOS EUA

Sexta-feira, 18 de outubro

14h30 - Primeiro treino livre: Bandsports e F1TV

18h30 - Classificação sprint: Bandsports e F1TV

Sábado, 19 de outubro

15h - Corrida sprint: Bandsports e F1TV

19h - Classificação: Band, Bandsports e F1TV