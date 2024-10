Colapinto estabelece meta ambiciosa na F1: ‘Cheguei para ficar’

Promovido de última hora na Williams para as últimas nove corridas na temporada, Franco Colapinto foi grata surpresa nas primeiras provas da Fórmula 1 das quais participou. Tanto que a Williams, que já conta com Alexander Albon e Carlos Sainz sob contrato para o ano que vem, tenta encontrar saídas pelo grid. Colapinto se tornou, de fato, um nome quente do mercado para os próximos dois anos. E o objetivo dele é ir muito além disso.

continua após a publicidade

Colapinto participou de entrevista para veículos de imprensa em língua espanhola e foi taxativo quando questionado sobre o grande objetivo na F1.

- Ganhar e ser campeão. Sinto que cheguei para ficar. Claro que estou feliz de estar onde estou, mas não sei onde vou estar ano que vem. Não há espaço na F1 2025 por enquanto, então ainda não sei o que vou fazer - afirmou.

continua após a publicidade

➡️ Globo põe carro de F1 em evento e dá spoiler de volta das transmissões em 2025

O espaço ainda aberto é o da Audi-Sauber, para o qual a Williams gostaria que o piloto argentino fosse escolhido.

- É uma boa oportunidade para demonstrar o que posso fazer e que mereço uma vaga na F1 - comentou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após testar o carro em pista somente uma vez, no treino livre na Inglaterra, entrou no carro para o GP da Itália. Logo na segunda corrida, no Azerbaijão, foi aos pontos com um oitavo lugar, resultado que Logan Sargeant jamais alcançou nas 37 provas em que esteve antes de ser demitido e ceder a vaga a Colapinto.

- Desde criança, sempre me adaptei rapidamente, nunca fui de testar os carros nas categorias pelas quais passei. E sempre fui melhorando com o tempo. Além do mais, andei muito no simulador com a equipe (antes de estrear) e mesmo sem praticamente sem quilometragem alguma antes de Monza, estava mentalmente preparado. A ideia era estar pronto para qualquer chance que aparecesse - finalizou.