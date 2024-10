Carlos Sainz comandou a dobradinha da Ferrari no único treino livre do GP dos Estados Unidos, realizado nesta sexta-feira (18), em Austin. O espanhol registrou o melhor tempo em 1min33s602, batendo o companheiro de equipe, Charles Leclerc, por apenas 0s021. Max Verstappen colocou a Red Bull na terceira posição.

Com apenas um treino livre à disposição por conta da corrida sprint no fim de semana, os pilotos tiveram muito trabalho para buscar acerto em uma pista com vários trechos recapeados. Os primeiros 30 minutos de sessão foram recheados de escapadas — em uma delas, Lewis Hamilton chegou a dar um giro de 360°, porém evitou a batida.

Foi preciso, portanto, um pouco de borracha para buscar algum tempo de volta significativo, tanto que quase todos andaram a maior parte da atividade com os compostos duros — que, aliás, deve ser a escolha convencional para a corrida. Os macios até surgiram na metade do treino com a Red Bull, mas só foram dar o ar da graça para valer nos dez minutos finais.

Em ritmo de classificação, a Ferrari surgiu forte, mas os italianos também foram melhores quando usaram os duros. Já a McLaren, por sua vez, foi mais discreta, porém vale destacar que os ingleses foram os últimos a calçarem a borracha mais macia para voltas rápidas. Ainda deu tempo, portanto, para Lando Norris e Oscar Piastri pegarem o quarto e o quinto lugar, respectivamente.

O duo da Mercedes veio em seguida, com Hamilton à frente de George Russell. Kevin Magnussen, Fernando Alonso e Yuki Tsunoda fecharam o top-10.

Como foi o treino livre da Fórmula 1?

A Fórmula 1 retornou à ação em uma sexta-feira atípica, já que o fim de semana norte-americano é o quarto de seis esperados com a corrida sprint. Os pilotos, portanto, tiveram apenas um treino livre para testar novidades e configurações para o restante das atividades, mas apesar da programação mais limitada, oito das dez equipes levaram alguma novidade — tanto definitivas, como a McLaren, com uma frente modificada, como pensadas especialmente para COTA, como as mudanças da Red Bull para ajudar no resfriamento da unidade de potência.

Mas a esquadra austríaca também se viu numa encruzilhada ao ter o dispositivo usado para ajustar a configuração do assoalho descoberto. Para evitar problemas até se adequar à determinação da FIA, optou por uma peça nova, semelhante à usada em Baku.

Max Verstappen em ação no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Com 25°C de temperatura ambiente, 38°C de asfalto e 54% de umidade relativa do ar, os pilotos partiram para o treino livre em um circuito com recapeamento em vários setores, ou seja, ainda pouco aderente e traiçoeiro. Não demorou, portanto, para as escapadas começarem, primeiro Colapinto, depois Piastri na curva 19. E com exceção de Bottas, de médios, a escolha inicial para a atividade foram os compostos mais duros da gama C2, C3 e C4 levada pela Pirelli para o Texas.

Com os primeiros dez minutos completados, Sainz comandava o 1-2 da Ferrari, com Leclerc a 0s584 atrás. Norris, Pérez, Albon, Piastri, Lawson — substituindo Daniel Ricciardo na RB —, Bottas e Ocon fechavam os top-10, mas Verstappen logo colocou a Red Bull no topo, com Russell dando bom salto com a Mercedes, em segundo.

Enquanto o replay recuperava mais algumas escapadas, agora com Gasly, Colapinto fazia os seus dois melhores setores 1 e 2, mas a perda de tempo no trecho final o impediu de desgarrar do 19º posto. Enquanto isso, Sainz melhorava a própria marca com 1min35s809 e jogava Russell para terceiro.

15 minutos passados, Hamilton, apenas em 18º, pegou uma ondulação no setor 1 e perdeu completamente a traseira, dando um giro de 360°. Russell, então, quis saber sobre o incidente do companheiro na curva 4, pois passou “por situação semelhante”. Mais alguns giros, e George escorregou na subida da curva 1, também rodando.

Na ensaboada pista texana, Leclerc assumia a ponta ao virar 1min34s966, 0s265 mais rápido que Sainz. Russell, Verstappen, Norris, Bottas, Pérez, Tsunoda, Piastri e Ocon fechavam os dez primeiros com quase 30 minutos de treinos completados. Até então, todos os tempos haviam sido registrados com os pneus duros, porém os macios logo deram o ar da graça com Verstappen fechando a volta em 1min33s855, mais de 1s melhor que Leclerc.

Charles Leclerc em ação no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Ainda com os compostos de faixa branca, Sainz superou o colega de Ferrari e ficou a 0s8 da marca de Verstappen. Pérez, de macios, veio no embalo e subiu para terceiro, mas também a distantes 0s8 de Max. Enquanto isso, em uma estratégia diferente, os carros da McLaren mantinham-se em pista com os duros e já em long runs.

Com 20 minutos para o fim, Pérez melhorou o suficiente para fechar o 1-2 momentâneo da Red Bull. Os carros da Ferrari vinham logo atrás, porém os macios só entraram em cena para valer nos dez minutos finais da sessão. Em ritmo de classificação, Sainz recolocou a Ferrari no topo ao virar 1min33s602, 0s2 melhor que Max. Leclerc também melhorou e fechou a dobradinha vermelha.