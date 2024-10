GP dos Estados Unidos: onde assistir e horário da próxima corrida da Fórmula 1

Lando Norris venceu o GP de Singapura e após uma longa pausa, a Fórmula 1 retorna para a realização de mais uma etapa. A categoria aterrissa em Austin, nos Estados Unidos, válida pela 19ª corrida da temporada de 2024. O final de semana será realizado nos dias 18 e 20 de outubro, com transmissão da Band e F1TV.

Dessa vez, teremos a presença das corridas curtas, conhecidas como sprint race. Esta é a quarta sprint do calendário, que contém, ao todo, seis rodadas. O formato do final de semana será diferente: na sexta-feira será definido o grid inicial da prova curta e, no sábado, além da corrida sprint, terá parte ainda a classificação para o domingo.

A edição passada da prova foi definida em uma disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, repetindo cenário visto em 2021 e 2022. O holandês largou do sexto lugar e conquistou mais um triunfo na prova ao assegurar o heptacampeão da Mercedes. Hamilton ainda perdeu o pódio porque foi desclassificado por uma infração técnica — um desgaste na prancha de madeira no assoalho, no fundo do carro.

GP dos Estados Unidos em Austin, no Texas (Foto: Fórmula 1)

Saiba de todos os detalhes sobre o GP dos Estados Unidos:

Sexta-feira, 18 de outubro

14h30 — Primeiro treino livre: Bandsports e F1TV

18h30 — Classificação sprint: Bandsports e F1TV

Sábado, 19 de outubro

15h — Corrida sprint: Bandsports e F1TV

19h — Classificação: Band, Bandsports e F1TV

Domingo, 20 de outubro

16h — Corrida: Band e F1TV