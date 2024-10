FIA anuncia mudança na pontuação para a F1 2025

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quinta-feira (17) mais algumas alterações no regulamento técnico de 2026, além de ajustes no regulamento esportivo válidos já para a F1 2025, e a principal mudança diz respeito à pontuação. Após reunião do Conselho Mundial de Automobilismo, a entidade decidiu remover o ponto extra concedido ao piloto dono da volta mais rápida em cada corrida.

continua após a publicidade

O tento extra foi introduzido na categoria em 2019 como mais uma das inúmeras tentativas de melhorar a disputa. O atual regulamento premia o dono do melhor giro da corrida, desde que ele termine entre os dez primeiros colocados.

➡️ Colapinto estabelece meta ambiciosa na F1: ‘Cheguei para ficar’

De fato, a novidade trouxe para os boxes algumas jogadas estratégicas envolvendo a pontuação bônus, sendo a mais comum a realização de um pit-stop tardio para ‘roubar’ o tento do adversário — isso, aliás, foi motivo de muita discussão em Singapura, já que a RB, equipe B da Red Bull, executou o movimento com Daniel Ricciardo, impedindo Lando Norris, principal rival de Max Verstappen, de somar o ponto que precisava para continuar dependendo apenas de si no campeonato.

continua após a publicidade

Outra modificação importante é quanto à participação de jovens pilotos nos treinos livres. Agora, cada equipe terá de ceder espaço para um novato em dois fins de semana por carro, e não somente um, como acontece. Isso significa que a F1 terá estreantes em quatro oportunidades por equipe nas primeiras sessões de 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O conselho também concordou com uma série de melhorias nas regras da temporada 2026, que contará com uma importante mudança nas unidades de potência. A entidade afirmou que o regulamento esportivo “passou por uma atualização significativa para simplificar e modernizar sua estrutura”, com a introdução de medidas “para regular o gerenciamento de energia das unidades de potência, bem como da aerodinâmica móvel”.

continua após a publicidade

Além disso, haverá três testes de pré-temporada com três dias cada. O regulamento financeiro também passou pelo mesmo processo de simplificação, segundo a entidade, porém outros ajustes serão feitos nos próximos meses.