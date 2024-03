Um dos esportes que vem ganhando espaço nos últimos anos é o fisiculturismo. A modalidade vem se estabelecendo no cenário esportivo brasileiro. Representante do Brasil, e um dos melhores do mundo, Ramon Dino impulsionou o interesse do esporte para o público, furando a bolha. O atleta do Acre compete na categoria Classic Physique, uma das mais prestigiada do esporte.