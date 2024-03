Na sua estreia no cenário profissional, Marcello Horse conseguiu chocar o público do fisiculturismo com um dos melhores físicos já vistos em um estreante. O show disputado não foi nada fácil, contando com o atual top 3 do mundo, Samson Dauda. Porém, Horse não decepcionou. O brasileiro bateu de frente com Dauda e Behrooz Tabani, outro ótimo atleta, e ficou com a 3° posição do Romênia Pro.